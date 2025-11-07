Torna la Fête du Citron: la 92ª edizione della festa più profumata della Costa Azzurra

La celebre Fête du Citron, simbolo della tradizione agrumaria di Mentone, dà ufficialmente il via ai festeggiamenti con la presentazione del manifesto della 92ª edizione.

L’appuntamento è fissato per domani, sabato 8 novembre alle ore 11, nei Giardini Biovès, di fronte al Palazzo d’Europa.

Il tradizionale dévoilement de l’affiche sarà accompagnato da un spettacolo aereo, dal lancio di serpentoni colorati, da una parata di artisti itineranti e da molte altre sorprese preparate per il pubblico.

Il festival vero e proprio si terrà nel febbraio 2026 e avrà come tema “Merveilles du vivant” – Le meraviglie della vita – un invito a celebrare la natura in tutte le sue forme attraverso spettacolari sculture di agrumi, sfilate e animazioni dai colori vivaci.

Con la sua storia quasi centenaria, la Fête du Citron resta un appuntamento imperdibile per Mentone e per la Riviera francese, sinonimo di creatività, luce e tradizione.

Un evento festoso e simbolico che, come ogni anno, segna l’inizio del conto alla rovescia verso la manifestazione più iconica della città, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo.