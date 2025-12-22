Da Montecarlo a Bogotá: l’universo digitale di Houda Bakkali

La mostra combina opere fisiche e realtà aumentata, offrendo al pubblico un’esperienza artistica innovativa: più immersiva, ludica e interattiva. Il percorso espositivo è inoltre arricchito da una galleria virtuale, contenuti multimediali e risorse divulgative e didattiche dedicate all’arte digitale, ai suoi utilizzi, alle sue applicazioni e alle sue sfide contemporanee.

La mostra nasce nell’ambito della programmazione ufficiale di Novembre Digitale, iniziativa promossa a livello internazionale dall’Institut Français per valorizzare e incentivare l’arte e la cultura digitale.

L’esposizione riunisce diverse opere che Bakkali ha creato e presentato originariamente a Monaco, luogo profondamente legato alla sua traiettoria professionale e al suo percorso critico da molti anni.

«Il colore e l’ispirazione, così come la motivazione e il sostegno degli amici di Monaco, mi accompagnano in tutti i miei viaggi e in tutta la mia creatività. In questa mostra ho voluto che molte delle opere ispirate e presentate sotto il sole della Riviera fossero protagoniste», afferma Bakkali.

La mostra celebra la bellezza, il colore, il dinamismo e la diversità, offrendo una visione positiva e speranzosa della vita attraverso la figura femminile, in omaggio alla madre dell’artista e al potere del femminile. Allo stesso tempo, intende mettere in luce il potenziale dell’arte digitale nel superare confini spaziali, temporali e generazionali, creando sinergie tra pubblici differenti e rendendo l’arte non solo atemporale, ma anche universale, accessibile, comprensibile e gioiosa.

Le tecnologie digitali, come la realtà aumentata, gli spazi virtuali e le risorse multimediali, amplificano il messaggio delle opere, favorendo una comunicazione dinamica e bidirezionale tra il pubblico e lo spazio espositivo e proponendo esperienze in cui il ruolo dello spettatore diventa centrale.

La mostra include inoltre due opere dedicate ai temi della comunicazione e della salute, che individuano nelle nuove tecnologie uno strumento privilegiato per la diffusione di conoscenze legate alla salute cardiovascolare e alla prevenzione del cancro al seno. Si tratta di lavori divulgativi, rigorosamente documentati, che svolgono una funzione formativa e informativa attraverso il linguaggio dell’arte.

L’esposizione è aperta a tutti i pubblici ed è a ingresso gratuito.

A proposito della mostra, Houda Bakkali dichiara: «Questa esposizione rappresenta un importante impulso per la mia carriera e un modo per consolidare la mia presenza in un Paese che amo profondamente e dove ho già presentato il mio lavoro a Cali e a Cartagena de Indias. Sono molto grata a tutti i professionisti dell’Alliance Française per questa opportunità, così come ai media e al pubblico. Un ringraziamento molto speciale va a Julián Ortiz, responsabile culturale dell’Alliance, per la sua iniziativa, il suo coinvolgimento e la sua professionalità.

Fin dall’inaugurazione sono nate numerose sinergie grazie a questo spazio creativo offerto dall’Alliance Française: un luogo di incontro non solo con artisti francofoni, ma anche con creativi locali, in cui confrontarsi e riflettere sulle sfide e sulle opportunità dell’arte digitale. È anche un modo per proseguire il mio impegno nella creazione di opere in cui scienza e cultura si incontrano attraverso la creatività».

Questa mostra di Houda Bakkali a Bogotá, in Colombia, si affianca ad altre esposizioni simultanee in altre 12 città di Paesi come Messico, Ecuador, Stati Uniti, Uganda, Zambia, Sri Lanka e Perù, rappresentando un chiaro esempio della universalizzazione dell’arte e della cultura attraverso la divulgazione, la formazione e la creatività digitale di Bakkali.