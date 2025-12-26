Monaco rinnova il suo impegno per i rifugiati e il sostegno al HCR

Dal 15 al 17 dicembre 2025, una delegazione monegasca guidata da Isabelle Rosabrunetto, Direttore Generale del Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha partecipato a Ginevra alla riunione di follow-up del 2º Forum Mondiale per i Rifugiati, organizzata dal Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (HCR).

L’incontro ha offerto un’occasione per valutare i progressi compiuti dal 2023, presentare nuovi impegni e discutere le sfide e le opportunità future in un contesto segnato dalla crescente crisi dei finanziamenti internazionali, dalla proliferazione dei conflitti e dall’aumento dei flussi di persone costrette a spostarsi.

Durante il suo intervento, Mme Rosabrunetto ha sottolineato il ruolo centrale del HCR: «Il HCR, garante della Convenzione del 1951 e del Patto Globale per i Rifugiati, è un attore fondamentale nella risposta ai bisogni delle persone sfollate forzatamente».

Il Principato ha illustrato i risultati degli impegni assunti nel 2023, riguardanti in particolare la reinstallazione legale e sicura dei rifugiati e il loro accesso all’istruzione superiore. Grazie a questi interventi, 1.500 persone rifugiate vulnerabili hanno potuto essere reinsediate in Europa. Per quanto riguarda l’istruzione superiore, 160 persone sfollate e membri delle comunità ospitanti in Africa occidentale hanno ricevuto formazione nel settore umanitario, mentre ogni anno 70 giovani rifugiati accedono ai corsi offerti da Sciences Po Paris.

La delegazione monegasca ha infine ribadito l’importanza della partecipazione significativa dei rifugiati nei processi che li riguardano e il ruolo attivo che essi devono avere nella definizione delle politiche a loro destinate.

La delegazione monegasca era composta, oltre a Mme Rosabrunetto, da: S.E. Carole Lanteri, Ambasciatore e Rappresentante Permanente del Principato di Monaco presso l’ONU a Ginevra; Mme Elodie Martin, Responsabile Programmi alla Direzione della Cooperazione Internazionale; Mme Mathilde Pasta, Terzo Segretario presso la Missione Permanente di Monaco all’ONU; e Mme Nino Bakradze, Attaché presso la stessa Missione.

Con questo impegno, Monaco conferma il suo sostegno costante al multilateralismo, alla protezione dei rifugiati e al rafforzamento del sistema ONU, riaffermando la sua leadership internazionale nel settore umanitario.



