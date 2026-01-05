Carnevale di Nizza 2026: aperta la biglietteria online per l’edizione “Vive la Reine”

Nizza si prepara a tornare capitale del Carnevale. È ufficialmente aperta da mercoledì 17 dicembre alle ore 10 la biglietteria online per l’edizione 2026 del Carnevale di Nizza, in programma dall’11 febbraio al 1° marzo, quest’anno sotto il tema “Vive la Reine”.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale nicecarnaval.com, punto di riferimento per informazioni, tariffe e condizioni di accesso



Il calendario della manifestazione, uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno europeo, propone come sempre un mix di grandi eventi spettacolari e momenti popolari gratuiti.

Si parte mercoledì 11 febbraio con il tradizionale Charivari di Richelmi, seguito dal Veglione di venerdì 13 febbraio.

Sabato 14 febbraio, a partire dalle 14, spazio invece alla Carnavalina, la grande giornata popolare gratuita che animerà l’avenue Jean Médecin e il centro cittadino, invitando nizzardi e visitatori a riscoprire le tradizioni carnevalesche.



Cuore pulsante del Carnevale restano i grandi corsi: il Corso illuminato di apertura è in programma il 14 febbraio alle 21, seguito da quattro sfilate notturne (17, 21, 24 e 28 febbraio alle 20.30), dal Corso diurno del 22 febbraio alle 14.30 e dalle sempre suggestive quattro Battaglie dei Fiori (18, 21, 25 e 28 febbraio alle 14.30).



Come da tradizione, l’ingresso sarà gratuito per chi parteciperà completamente mascherato, fino a esaurimento dei posti disponibili nelle aree pedonali, in occasione di tutti i corsi carnevaleschi.



Oltre all’acquisto online, i biglietti potranno essere acquistati anche in loco: presso la biglietteria principale sulla Promenade du Paillon, aperta dal 5 febbraio 2026 tutti i giorni dalle 10 alle 18 (esclusa domenica 8 febbraio), e nei giorni degli eventi presso il punto vendita al numero 5 della Promenade des Anglais, lato mare.



Le tariffe restano invariate rispetto al 2025, con prezzi differenziati per adulti, bambini e persone con disabilità, e varie opzioni tra tribune e aree pedonali. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito ufficiale della manifestazione.

È inoltre ricordato che ogni persona, compresi bambini e ingressi gratuiti, dovrà essere munita di biglietto per accedere alle aree del Carnevale.



Con il tema “Vive la Reine”, il Carnevale di Nizza 2026 promette ancora una volta di trasformare la città in un grande teatro a cielo aperto, tra creatività, tradizione e spettacolo, richiamando migliaia di visitatori da tutta Europa.





