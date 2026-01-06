Monte-Carlo celebra il grande circo internazionale

Dal 16 al 25 gennaio 2026 la Principauté di Monaco torna a essere capitale mondiale dell’arte circense con il 48° Festival International du Cirque de Monte-Carlo. Considerato il più celebre festival di circo al mondo, l’evento alza ulteriormente l’asticella con un’edizione che promette emozioni, spettacolarità e numerose sorprese per il pubblico internazionale.

Sotto la presidenza di S.A.S. Principessa Stéphanie di Monaco, il Comitato d’Organizzazione ha selezionato artisti di altissimo livello, capaci di stupire con numeri sempre più sorprendenti. Accanto al programma ufficiale del Festival, la manifestazione accoglie anche la 13ª edizione di New Generation, dando vita, in alcune serate, a un unico spettacolo che riunisce il meglio delle due rassegne.

Clown, acrobati, equilibristi, maghi e numeri con animali si alterneranno sulla pista in un programma unico, composto da alcune delle esibizioni più straordinarie del panorama circense mondiale. Una fusione che valorizza al tempo stesso la grande tradizione del circo e i nuovi talenti emergenti, offrendo uno spettacolo completo e di altissimo livello.

Da quasi mezzo secolo, il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo riunisce le più prestigiose compagnie e i più grandi artisti internazionali, contribuendo a preservare e rinnovare la magia del circo tradizionale. Ambientato nel mitico Chapiteau de Fontvieille, l’evento propone uno spettacolo coinvolgente in cui si susseguono acrobazie mozzafiato, numeri di destrezza, giocoleria e clownerie, in un perfetto equilibrio tra tradizione e contemporaneità.

In occasione del Festival, Monaco offre anche un’accoglienza d’eccellenza per gli spettatori e i visitatori. Partner ufficiale del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, Monte-Carlo Société des Bains de Mer propone una selezione di strutture dal prestigio ineguagliabile per un soggiorno raffinato, arricchito da Diamond Suites e servizi esclusivi. È possibile scegliere tra la leggendaria eleganza dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, il lusso discreto dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo o la cornice idilliaca del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, per vivere un’esperienza indimenticabile nel Principato di Monaco.

Il Festival si conferma così uno degli appuntamenti culturali più emblematici del calendario monegasco, capace di affascinare famiglie, appassionati e visitatori provenienti da tutto il mondo.

Informazioni

Dal 16 al 25 gennaio 2026, Chapiteau de Fontvieille, Monaco, biglietti: a partire da 30 euro, prenotazioni online sul sito ufficiale del Festival:

https://www.montecarlofestival.mc/fr/

