Côte d’Azur 2026: un anno di grandi eventi tra feste popolari, festival e sport

La Costa Azzurra volge lo sguardo al 2026 appena iniziato.

Un anno che si annuncia particolarmente intenso, scandito da grandi eventi culturali, manifestazioni sportive di richiamo internazionale, feste popolari e appuntamenti istituzionali. Tra Nizza, Cannes, Mentone, Saint-Tropez e il Var, il calendario promette di animare ogni stagione.



Si é partiti a gennaio con lo sport: la Baie des Anges ha fatto da cornice alla Prom’Classic, la celebre corsa di 10 chilometri in programma domenica 4 gennaio sulla Promenade des Anglais.

Un evento simbolo per rimettersi in moto dopo le festività, che ha registrato il tutto esaurito con 15 mila pettorali assegnati.



Febbraio sarà il mese delle grandi tradizioni, con due appuntamenti iconici della Riviera: il Carnevale di Nizza, dall’11 febbraio al 1° marzo, e la Fête du Citron di Mentone, dal 14 febbraio al 1° marzo. Sfilate, carri allegorici e scenografie spettacolari richiameranno come sempre migliaia di visitatori.



Marzo segnerà invece un passaggio chiave sul piano politico, con le elezioni municipali previste il 15 e il 22 del mese in tutti i comuni. Accanto alla politica, spazio anche agli affari e al grande pubblico con la Fiera Internazionale di Nizza (7-16 marzo) e il MIPIM di Cannes, salone mondiale dell’immobiliare in programma dal 9 al 13 marzo.





La primavera accenderà i riflettori su Cannes, protagonista con CANNESERIES (23-28 aprile) e, soprattutto, con il Festival di Cannes, dal 12 al 23 maggio. Sul fronte musicale e culturale, da segnare in agenda anche la Festa della Musica del 21 giugno, diffusa in numerose località, e il Festival di Ramatuelle, storicamente dedicato a teatro e musica, in programma a inizio agosto.



Nizza conferma il suo ruolo di capitale dello sport, con il semi-maratona internazionale del 19 aprile e uno degli eventi più attesi dell’anno, l’Ironman, fissato per domenica 28 giugno.



L’estate sarà la stagione dei festival, a partire dal Nice Jazz Fest, in calendario dal 23 al 26 luglio. Molti appuntamenti devono ancora essere ufficializzati, come le Nuits du Château de la Moutte a Saint-Tropez o le Nuits de l’Open a Tolone, che ospiterà anche Jazz à Toulon, tradizionalmente tra luglio e agosto.



Settembre unirà nautica, economia e politica, con il Cannes Yachting Festival dall’8 al 13 settembre e la consueta “rentrée” dei partiti, tra università estive e forum economici nelle Alpi Marittime e nel Var, in formule che potranno variare a seconda degli organizzatori.



L’autunno porterà grandi eventi sportivi e culturali, dal Roc d’Azur di Fréjus, il più importante appuntamento mondiale di mountain bike (8-11 ottobre), alle regate di Saint-Tropez tra settembre e ottobre, fino al Festival internazionale del cinema.



Il 2026 si chiuderà nel segno della corsa e delle feste, con la Maratona delle Alpi Marittime, da Nizza a Cannes, in programma domenica 8 novembre, seguita dalle numerose animazioni natalizie che illumineranno la Costa Azzurra dalla fine di novembre fino all’arrivo del 2027.



Un calendario ricco e in continua evoluzione, che conferma la Riviera come una delle destinazioni più vivaci d’Europa, dodici mesi all’anno.





