Alla scoperta della Preistoria al Museo di Monaco

Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco invita il pubblico a vivere un pomeriggio fuori dal tempo con l’evento speciale “Alla scoperta della Preistoria”, in programma sabato 31 gennaio 2026, dalle 14.00 alle 16.00. Un appuntamento pensato per offrire un’esperienza immersiva e privilegiata nel cuore della ricerca e delle nuove esposizioni del museo.

I partecipanti avranno l’opportunità di accedere in via eccezionale a spazi normalmente non aperti al pubblico, grazie a una visita guidata delle nuove mostre e del laboratorio di ricerca. Un percorso esclusivo che permetterà di comprendere da vicino come lavorano gli studiosi e quali strumenti vengono utilizzati per ricostruire la vita dell’uomo preistorico.

Il pomeriggio sarà arricchito da un laboratorio pratico dedicato all’accensione del fuoco, ispirato alle tecniche utilizzate in epoca preistorica. Un’attività coinvolgente, che unisce divulgazione scientifica e sperimentazione diretta, offrendo ai partecipanti l’occasione di mettersi nei panni dei nostri antenati e di riscoprire gesti fondamentali della storia umana.

L’iniziativa si inserisce nel programma Mon Week-end aux Musées ed è ufficialmente etichettata Mon Carnet Musées Côte d’Azur, confermando il valore culturale e educativo dell’evento nel panorama museale regionale.

Un’occasione unica per grandi e piccoli di avvicinarsi alla Preistoria in modo interattivo, vivendo il museo non solo come luogo di esposizione, ma come spazio vivo di conoscenza e scoperta.