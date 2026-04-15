Incontro bilaterale a Monaco tra Isabelle Berro-Amadeï e Xavier Bettel su cooperazione e relazioni internazionali

Il 10 aprile 2026, Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo e Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione del Principato di Monaco, ha ricevuto a Monaco Xavier Bettel, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Lussemburgo, per un incontro bilaterale.

All’incontro hanno preso parte anche l’Ambasciatore di Monaco in Lussemburgo, S.E. Frédéric Labarrère, e Benjamin Valli, Direttore delle Relazioni Diplomatiche e Consolari.

Il colloquio si inserisce nel quadro delle relazioni privilegiate tra il Principato di Monaco e il Granducato di Lussemburgo, basate su valori condivisi, un dialogo costante e una stretta cooperazione sui principali temi internazionali.

Nel corso dell’incontro, i due Ministri hanno affrontato l’attualità internazionale e diversi dossier di interesse comune. Isabelle Berro-Amadeï ha in particolare illustrato le priorità della Presidenza monegasca del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che sarà assunta dal Principato a partire dal 15 maggio 2026.

I colloqui hanno inoltre riguardato i preparativi per le celebrazioni dell’80° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Monaco e Lussemburgo, previste nel 2027.

Infine, l’incontro ha offerto l’occasione per un approfondito scambio di vedute sulle prospettive di cooperazione economica tra i due Paesi.