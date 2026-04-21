Visita di lavoro: rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Senegal e Monaco

Dal 13 al 17 aprile 2026, una delegazione monegasca* guidata da Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, si è recata in Senegal per incontrare le autorità del Paese, i partner locali e i beneficiari dei programmi sostenuti dalla Cooperazione monegasca.

La delegazione monegasca ha potuto rafforzare il dialogo politico e i legami con le autorità del Paese durante l’udienza concessa dal Sig. Amadou Chérif Diouf, Segretario di Stato incaricato dei Senegalese all’Estero, in vista della firma di un Accordo Quadro di Cooperazione bilaterale, momento culminante dal punto di vista diplomatico di questa visita di lavoro.

Tale accordo formalizza oltre vent’anni di relazioni tra il Senegal e Monaco, in un contesto caratterizzato da una significativa riduzione dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo, mentre il Principato rafforza il proprio sostegno ai dodici Paesi partner.

In questa occasione, la Sig.ra Berro-Amadeï si è “rallegrata per questa prima visita ministeriale in Senegal” e ha “sottolineato il ruolo fondamentale del dialogo tra gli Stati e della cooperazione internazionale nel contesto altamente critico delle molteplici crisi che colpiscono tutti noi e che compromettono gli sforzi dei governi per garantire il benessere delle popolazioni”.

La missione ha inoltre permesso di incontrare S.E. Dr. Ibrahima Sy, Ministro della Salute e dell’Igiene Pubblica, e di valorizzare le diverse iniziative della Cooperazione monegasca nel Paese, nei settori della salute, della sicurezza alimentare, dell’istruzione, dell’accesso alla formazione, dell’occupazione e dell’imprenditorialità, attraverso varie visite sul campo. La delegazione si è recata presso partner e beneficiari in diverse regioni del Paese.

Nel delta del Saloum, parco nazionale iscritto al patrimonio mondiale dell’UNESCO, la Sig.ra Berro-Amadeï ha incontrato donne attive nella molluschicoltura e nell’ostricoltura sostenute da Monaco. A Dakar ha dialogato con giovani imprenditori, nonché con rappresentanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura e del Programma Alimentare Mondiale, principale partner delle Nazioni Unite della Cooperazione monegasca.

Un altro momento significativo della visita è stata la visita al centro madre-bambino di Thiadiaye, città situata a sud-est di Dakar, e l’incontro, insieme al Sig. Alain Mérieux, Presidente della Fondazione Mérieux che promuove il progetto. Questo centro, situato all’interno della struttura sanitaria locale, contribuisce al miglioramento della salute materna, neonatale e infantile attraverso un approccio inclusivo, offrendo assistenza clinica, psicologica, sociale e nutrizionale, oltre a un supporto alla genitorialità.

Infine, la società civile della regione saheliana è stata valorizzata con la firma di un accordo relativo al bando per iniziative locali INISA. Dopo una prima edizione nel 2024-2025, questo dispositivo innovativo mira a sostenere i migliori progetti presentati da organizzazioni della società civile (associazioni, ecc.) in Burkina Faso, Mali, Niger e Senegal.

Per memoria, il Senegal è un Paese partner della Cooperazione monegasca dal 2004. Il Governo del Principato sostiene numerose priorità nazionali attraverso la propria programmazione. Il Principato dispone di un Console Onorario a Dakar dal 2007, Maître Guédel Ndiaye, e la Cooperazione monegasca di un Coordinatore, il Sig. Abdoulaye Gueye.

* La delegazione monegasca era composta da: Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione; Maître Guédel Ndiaye, Console Onorario di Monaco in Senegal; Gilles Collard, Responsabile area Sahel presso la Direzione della Cooperazione Internazionale (DCI); Bastien Nicaise, Responsabile dei programmi Senegal presso la DCI; Abdoulaye Gueye, Coordinatore della DCI in Senegal.