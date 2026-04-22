Mireille Martini nuova ambasciatrice in Kazakistan: credenziali presentate ad Astana

Il 16 aprile 2026, S.E. Sig.ra Mireille Martini ha ufficialmente presentato le proprie lettere credenziali al presidente della Repubblica del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, assumendo così il ruolo di Ambasciatrice del Principato di Monaco nel Paese.

Con questo incarico, Martini diventa la seconda rappresentante diplomatica monegasca ad Astana dall’avvio delle relazioni tra i due Stati nel 2019, segnando un ulteriore passo nel consolidamento dei rapporti bilaterali.

La cerimonia si è svolta presso il Palazzo presidenziale Ak Orda, cornice istituzionale di rilievo per gli eventi diplomatici kazaki. In questa occasione, il presidente Tokaïev ha sottolineato l’importanza di intensificare i rapporti tra i due Paesi, esprimendo “il desiderio di rafforzare una cooperazione costruttiva e reciprocamente vantaggiosa”.

L’accreditamento rappresenta un momento significativo per le relazioni tra Monaco e il Kazakistan, con prospettive di sviluppo in ambiti strategici quali economia, sostenibilità e cooperazione internazionale.