La Guide MICHELIN e Monte‑Carlo Société des Bains de Mer riuniscono 110 chef stellati all'Hôtel de Paris Monte‑Carlo per una Cena degli Chef inedita (Foto)

Da sinistra a destra: Gwendal Poullenec, Direttore Internazionale della Guida MICHELIN – Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione di Monaco – Emmanuel Pilon – Yannick Alléno – S.A.S. il Principe Albert II di Monaco – Dominique Lory – Alain Ducasse – Stéphane Valeri, Presidente Delegato del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer – e Marcel Ravin. Crediti: Florian Jeffroy – Space Visuals

Alla vigilia della Cerimonia della Guide MICHELIN France & Monaco 2026, la Guide MICHELIN e Monte‑Carlo Société des Bains de Mer hanno riunito 110 chef stellati all'Hôtel de Paris Monte‑Carlo per una Cena degli Chef inedita. Questa serata eccezionale, organizzata alla presenza di S.A.S. il Albert II di Monaco, di Stéphane Valeri, di Gwendal Poullenec e di personalità ufficiali del Principato, ha riunito alcune delle più grandi firme della gastronomia contemporanea, come preludio alla rivelazione della nuova annata 2026.

Per la prima volta, il Principato di Monaco ospita la Cerimonia della Guide MICHELIN France & Monaco, questo lunedì 16 marzo 2026, rafforzando il posizionamento di Monaco come una delle scene principali dell'alta gastronomia internazionale. Motore del dinamismo gastronomico del Principato e Resort più stellato al mondo, Monte‑Carlo Société des Bains de Mer è anche partner "ospitalità" dell'evento. In questa occasione il Gruppo ha ospitato domenica 15 marzo un evento tanto inedito quanto eccezionale: la Cena degli Chef.

Organizzata nel quadro maestoso della Salle Empire dell'Hôtel de Paris Monte‑Carlo e del Le Louis XV – Alain Ducasse, questa Cena degli Chef ha riunito 110 chef doppiamente e triplemente stellati, offrendo un incontro raro tra alcune delle più grandi figure della gastronomia.

La serata si è svolta alla presenza di S.A.S. il Albert II di Monaco, accompagnato da Stéphane Valeri e da Gwendal Poullenec.

Erano inoltre presenti gli chef di Monte‑Carlo Société des Bains de Mer: Alain Ducasse, Yannick Alléno, Marcel Ravin e Dominique Lory, che contribuiscono al prestigio gastronomico del Principato.

Immaginata da Alain Ducasse, ispirata alle nuove annate di Dom Pérignon e realizzata con Emmanuel Pilon, la cena si inseriva nella filosofia della Naturalité Méditerranéenne, firma culinaria dello chef. Ispirato alla ricchezza del bacino mediterraneo, il menu ha valorizzato prodotti emblematici della Riviera: ceci, triglia, agrumi e, più in generale, i tesori del terroir mediterraneo. Fedele all'approccio della Naturalité, la cucina ha dato grande spazio al vegetale, con solo alcuni pesci provenienti da pesca sostenibile. Giochi di consistenze, succhi di grande intensità e un lavoro preciso sulle materie prime, fino all'utilizzo delle parature di pesce, hanno offerto una lettura contemporanea e profondamente saporita dei gusti del Mediterraneo.

«Molto tempo fa ho piantato le mie radici sulle rive del Mediterraneo. Con la Naturalité, esso mi ispira una cucina contemporanea, responsabile e saporita. Ieri sera ho avuto la grande gioia di condividerla con i miei colleghi e amici.»

Alain Ducasse

Quasi 250 ospiti, tra chef, professionisti della gastronomia, giornalisti, influencer, partner e personalità ufficiali, sono stati accolti nel palace iconico della Place du Casino per una serata all'insegna della condivisione e dell'eccellenza.

«Accogliere a Monaco un raduno così eccezionale di chef stellati, alla vigilia della Cerimonia della Guide MICHELIN France & Monaco, è un grande orgoglio per Monte‑Carlo Société des Bains de Mer. Questa serata illustra l'impegno costante del nostro Gruppo nel fare del Principato di Monaco una delle capitali internazionali della gastronomia e dell'Art de Vivre.»

Stéphane Valeri

Riunendo nel Principato un numero così importante di chef stellati, questa Cena degli Chef sottolinea il posto singolare di Monaco sulla scena gastronomica internazionale e illustra l'impegno costante di Monte‑Carlo Société des Bains de Mer a favore dell'eccellenza culinaria.

