Breil-sur-Roya: il 27 marzo una serata tra cucina asiatica e dialogo alla Maison des Jeunes

Una serata semplice, conviviale e aperta a tutti, dove il cibo diventa occasione di incontro. È questo lo spirito dell’iniziativa organizzata dall’associazione Graines de Vie, in programma venerdì 27 marzo 2026 alla Maison des Jeunes, al 255 di boulevard Jean Jaurès.
Dalle 17:00 alle 22:00, i partecipanti potranno prendere parte a un appuntamento che unisce cucina asiatica e momento di confronto. Si comincia a tavola, con piatti ispirati alle tradizioni orientali preparati dall’associazione, pensati per far scoprire nuovi sapori in un clima informale.
Dopo la cena, spazio al dialogo: un dibattito aperto, senza formalità, dove chi vorrà potrà intervenire, condividere idee e confrontarsi su temi legati alla cultura e alla vita comunitaria.
Gli organizzatori parlano di un’occasione per stare insieme in modo autentico, “tra un assaggio e una chiacchierata”, invitando residenti e curiosi a partecipare senza bisogno di particolari conoscenze, ma solo con la voglia di passare una serata diversa.
L’evento prevede anche la disponibilità di parcheggio, per facilitare l’accesso. Per informazioni è possibile contattare direttamente l’associazione.
Più che un semplice appuntamento gastronomico, l’iniziativa vuole essere un momento di incontro vero, dove conoscersi, parlare e condividere diventano parte dell’esperienza tanto quanto il cibo.