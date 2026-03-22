Gigot d'agneau alle erbe di Provenza, il profumo della Pasqua tra Nizza e Sisteron

C’è un piatto che più di ogni altro racconta la primavera in tavola e unisce sacro e profano, memoria contadina e raffinatezza gastronomica: il gigot d’agneau alle erbe di Provenza.

Protagonista delle tavole pasquali, simbolo del passaggio nella Pasqua ebraica e dell’agnello sacrificale nella tradizione cristiana, questo grande classico della cucina mediterranea è profondamente radicato anche nella cultura gastronomica nizzarda.



Tra i vicoli del Vieux-Nice e le campagne dell’entroterra, il profumo di timo, rosmarino e aglio che avvolge l’agnello arrosto è un richiamo identitario.

Il riferimento d’eccellenza è l’agnello di Sisteron, rinomato per la qualità delle sue carni tenere e saporite, allevato tra pascoli assolati e macchia mediterranea.





Un pilastro della cucina provenzale

L’uso generoso di aglio, timo, alloro e olio extravergine d’oliva nasce da una cucina povera e contadina, dove le erbe spontanee servivano a esaltare e conservare la carne.

Accanto alla versione arrosto più diffusa, esiste anche il celebre “gigot de 7 heures”, cotto lentamente per ore nei forni a legna dei panifici di paese: una variante che rende la carne talmente morbida da poter essere tagliata con il cucchiaio.



A Nizza e dintorni, il gigot si accompagna tradizionalmente a patate arrosto, ratatouille o purè casalingo, in un equilibrio di sapori che racconta tutto il Mediterraneo.



La ricetta del gigot d’agnello alle erbe di Provenza

Ingredienti (per 6-8 persone)

1 gigot d’agnello da circa 2 kg

3 cucchiai di erbe di Provenza biologiche

2 cucchiai di sale rosa dell’Himalaya ai frutti e spezie (o sale marino integrale)

4 spicchi d’aglio

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaino di pepe nero macinato

1 rametto di rosmarino fresco (facoltativo)

150 ml di brodo vegetale o di agnello

1 cucchiaio di miele (facoltativo, per una nota caramellata)