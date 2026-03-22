Gigot d'agneau alle erbe di Provenza, il profumo della Pasqua tra Nizza e Sisteron

C’è un piatto che più di ogni altro racconta la primavera in tavola e unisce sacro e profano, memoria contadina e raffinatezza gastronomica: il gigot d’agneau alle erbe di Provenza.
Protagonista delle tavole pasquali, simbolo del passaggio nella Pasqua ebraica e dell’agnello sacrificale nella tradizione cristiana, questo grande classico della cucina mediterranea è profondamente radicato anche nella cultura gastronomica nizzarda.
Tra i vicoli del Vieux-Nice e le campagne dell’entroterra, il profumo di timo, rosmarino e aglio che avvolge l’agnello arrosto è un richiamo identitario.
Il riferimento d’eccellenza è l’agnello di Sisteron, rinomato per la qualità delle sue carni tenere e saporite, allevato tra pascoli assolati e macchia mediterranea.
Un pilastro della cucina provenzale
L’uso generoso di aglio, timo, alloro e olio extravergine d’oliva nasce da una cucina povera e contadina, dove le erbe spontanee servivano a esaltare e conservare la carne.
Accanto alla versione arrosto più diffusa, esiste anche il celebre “gigot de 7 heures”, cotto lentamente per ore nei forni a legna dei panifici di paese: una variante che rende la carne talmente morbida da poter essere tagliata con il cucchiaio.
A Nizza e dintorni, il gigot si accompagna tradizionalmente a patate arrosto, ratatouille o purè casalingo, in un equilibrio di sapori che racconta tutto il Mediterraneo.
La ricetta del gigot d’agnello alle erbe di Provenza
Ingredienti (per 6-8 persone)
- 1 gigot d’agnello da circa 2 kg
- 3 cucchiai di erbe di Provenza biologiche
- 2 cucchiai di sale rosa dell’Himalaya ai frutti e spezie (o sale marino integrale)
- 4 spicchi d’aglio
- 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- 1 cucchiaino di pepe nero macinato
- 1 rametto di rosmarino fresco (facoltativo)
- 150 ml di brodo vegetale o di agnello
- 1 cucchiaio di miele (facoltativo, per una nota caramellata)
Preparazione
Preparare la carne
Preriscaldare il forno a 200°C. Con un coltello affilato praticare piccole incisioni sulla superficie del gigot e inserire all’interno degli spicchi d’aglio tagliati a metà.
La marinatura aromatica
In una ciotola mescolare le erbe di Provenza, il sale, il pepe e l’olio extravergine. Per una sfumatura agrodolce, aggiungere un cucchiaio di miele. Massaggiare accuratamente la carne con la marinata, coprendo tutta la superficie.
In forno
Adagiare il gigot in una teglia. Versare sul fondo il brodo per evitare che la carne si asciughi durante la cottura. Unire, se gradito, un rametto di rosmarino.
Cuocere per 15 minuti a 200°C, quindi abbassare la temperatura a 170°C e proseguire la cottura per 1 ora e 30 – 2 ore, a seconda del grado desiderato (rosato o ben cotto). Irrorare frequentemente con il fondo di cottura.
Il riposo, segreto di morbidezza
Una volta sfornato, coprire il gigot con un foglio di alluminio e lasciarlo riposare per 10 minuti prima di affettarlo: i succhi si ridistribuiranno, garantendo una carne tenera e succosa.
I consigli della cucina nizzarda
Per un risultato ancora più intenso, marinare la carne la sera precedente e lasciarla riposare in frigorifero tutta la notte.
Non eliminare il fondo di cottura: filtrato e leggermente ristretto sul fuoco, diventa una salsa naturale perfetta per nappare le fette.
Se si desidera una versione più conviviale, optare per una cottura lenta a bassa temperatura, ispirata alla tradizione dei forni a pane provenzali.
L’abbinamento vino
Il gigot alle erbe trova il suo equilibrio con un rosso strutturato della Valle del Rodano, come un Côtes-du-Rhône o un Gigondas, capaci di sostenere la succulenza dell’agnello e le note aromatiche della macchia mediterranea.
Un piatto che è molto più di una ricetta: è un viaggio nei profumi dell’entroterra nizzardo, tra tradizione pasquale e cultura del territorio, dove ogni erba racconta una storia e ogni fetta custodisce un sapere antico.