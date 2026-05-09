Jazz à Juan, 65 anni di leggenda sotto le stelle della Costa Azzurra

Sessantacinque anni di storia, musica ed emozioni. Torna anche quest’estate Jazz à Juan, uno dei festival più iconici della scena internazionale, pronto a riaccendere la Pinède Gould di Juan-les-Pins con le grandi voci del jazz.

Dal 1960, la rassegna rappresenta molto più di un cartellone: è un racconto vivo fatto di momenti irripetibili che hanno scritto la storia della musica.

Tutto inizia il 7 luglio 1960, quando Jacques Souplet e Jacques Hebey lanciano una sfida rivoluzionaria: portare il jazz fuori dai club e farlo risuonare all’aperto, affacciato sul Mediterraneo.

Dopo una prima edizione condivisa con il Fort Carré, il festival trova presto la sua casa definitiva nella Pinède Gould, diventata negli anni un simbolo riconosciuto a livello mondiale.

Alla nascita della manifestazione si lega anche il ricordo di Sidney Bechet, leggenda del jazz profondamente legata a Juan-les-Pins, dove si sposò nel 1951. La sua scomparsa, nel 1959, contribuì a rendere il festival anche un omaggio alla sua eredità artistica.

Tra gli episodi più celebri, resta quello del 1964 con Ella Fitzgerald: durante un concerto, il canto delle cicale interruppe la performance, ma la cantante trasformò l’imprevisto in improvvisazione, creando “The Cricket Song”. Un momento che incarna lo spirito unico della rassegna, dove musica e natura si fondono.





Macha-Gharibian-Jazz à Juan @M.Igersheim-Office de Tourisme Antibes

Negli anni, Jazz à Juan ha ospitato le più grandi stelle, ma si è affermato anche come trampolino per nuovi talenti. Dal 2017, iniziative come Jammin Juan e Jammin Summer Session hanno lanciato artisti poi approdati al palco principale, confermando la vocazione del festival a guardare al futuro.

Non solo memoria: la magia della Pinède Gould è stata fissata anche su disco, con 23 album live registrati durante il festival, testimonianza di serate diventate senza tempo.

Oggi, alla sua 65ª edizione, Jazz à Juan continua a rinnovare la propria identità, mantenendo intatto il dialogo tra icone internazionali, nuove generazioni e un pubblico sempre fedele.

Perché a Juan-les-Pins il jazz non si ascolta soltanto: si vive.



