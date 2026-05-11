L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo celebra Brahms all’Auditorium Rainier III con Daniel Lozakovich e sei musicisti d’eccezione (Video)

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo prosegue il suo percorso dedicato al repertorio romantico con un nuovo appuntamento in programma venerdì 15 maggio alle ore 19:30 presso l’Auditorium Rainier III. La serata sarà interamente consacrata alla musica da camera di Johannes Brahms.

Per l’occasione, il virtuoso del violino Daniel Lozakovich si unirà a cinque musicisti dell’OPMC per interpretare due grandi opere del repertorio cameristico brahmsiano. Sul palco saranno presenti la violinista Sibylle Duchesne, i violisti François Duchesne e Raphaël Chazal, insieme ai violoncellisti Alexandre Fougeroux e Florence Leblond.

Il concerto si aprirà con il Quintetto per archi n. 2 in sol maggiore e proseguirà con il Sestetto per archi n. 1 in si bemolle maggiore, tra le composizioni più rappresentative del romanticismo di Brahms.

La serata offrirà al pubblico un’immersione nell’intensità espressiva e nella ricchezza sonora della musica da camera del compositore tedesco, attraverso l’interpretazione di artisti di primo piano dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo e del violinista Daniel Lozakovich.

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