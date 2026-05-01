Riorganizzazione del Ministero di Stato del Principato di Monaco: nuove nomine dal 4 maggio 2026 sotto la guida di Christophe Mirmand (Foto)

A quasi dieci mesi dalla sua nomina, S.E. M. Christophe Mirmand ha proposto a S.A.S. il Principe Sovrano una riorganizzazione dell’équipe che opera quotidianamente al suo fianco, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza dell’azione amministrativa.

A partire da lunedì 4 maggio 2026, Marc Vassallo sarà nominato Consigliere Speciale presso il Ministro di Stato – Delegato alla Trasformazione Pubblica. In possesso di un dottorato in scienze economiche e di una laurea in scienze politiche, Vassallo ha ricoperto diversi incarichi presso il Segretariato Generale dal 2007, fino a diventare Segretario Generale del Governo nel febbraio 2022. Nel nuovo ruolo, sarà responsabile di missioni trasversali all’interno dell’Amministrazione, con particolare attenzione al settore della Funzione Pubblica.

Arnaud Hamon, Direttore degli Affari Giuridici dal 2017, assumerà la guida del Segretariato Generale del Governo. Titolare di un D.E.A. in diritti dell’uomo e libertà pubbliche, di un D.E.S.S. in diritto pubblico delle nuove tecnologie e sistemi informativi e del Certificato di Abilitazione alla Professione di Avvocato, Hamon metterà a disposizione del Ministro di Stato la sua consolidata esperienza giuridica. Lavorerà al fianco di Elodie Kheng, Direttore di Gabinetto del Ministro di Stato dal 2024. Entrambi vantano un’esperienza di oltre vent’anni nel settore pubblico, dopo aver iniziato la loro carriera nel settore privato.

Hamon potrà inoltre contare sul supporto del Segretario Generale Aggiunto del Governo, Antonella Couma, in servizio presso il Segretariato Generale dal 2018, nonché su un team composto da funzionari esperti e giovani professionisti ad alto potenziale.

Infine, Raphaël Simian, finora vice di Hamon, sarà nominato Direttore degli Affari Giuridici a partire dal 4 maggio. In possesso di un dottorato in diritto e del Certificato di Abilitazione alla Professione di Avvocato, Simian ha esercitato la professione forense prima di entrare nell’Amministrazione monegasca nel 2015, dove è stato rapidamente promosso Capo del Servizio degli Affari Contenziosi grazie alle sue competenze.

L’insieme di queste nomine si inserisce nella volontà di Christophe Mirmand di migliorare il funzionamento interministeriale dell’Amministrazione, al fine di garantire una più efficace attuazione della politica governativa.