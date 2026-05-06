Rinnovo dell’accordo bilaterale tra il Lycée Rainier III di Monaco e il MITD – École Hôtelière Sir Gaëtan Duval della Repubblica di Mauritius

Il 4 maggio 2026, Lionel Beffre e Michel Gramaglia hanno firmato i documenti per il rinnovo dell’accordo bilaterale tra il Lycée Rainier III e il Mauritius Institute of Training and Development – École Hôtelière Sir Gaëtan Duval della Repubblica di Mauritius.

Attivo dal 2005, il protocollo prevede un programma di scambi tra studenti e docenti dei due istituti, articolato in soggiorni formativi che combinano attività teoriche e pratiche. Questo partenariato consolidato consente agli studenti di acquisire un’esperienza professionale e culturale a livello internazionale, contribuendo al rafforzamento delle competenze nei settori dell’ospitalità e della ristorazione.

Il rinnovo dell’accordo permetterà, in particolare, di accogliere nel Principato, a partire dal prossimo anno scolastico, tre studenti mauriziani, a conferma della continuità e della vitalità della cooperazione tra le due istituzioni.

Oltre alla mobilità studentesca, l’intesa promuove anche lo scambio pedagogico tra docenti, favorendo un approccio collaborativo basato sulla condivisione delle esperienze e delle conoscenze, con l’obiettivo di garantire un elevato livello qualitativo nella formazione.

Il partenariato rappresenta un esempio concreto della solidità delle relazioni tra la Principato di Monaco e la Repubblica di Mauritius, nonché del loro impegno comune nella formazione dei giovani in un settore di eccellenza.