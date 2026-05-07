Monaco e Stati Uniti, accordo per le celebrazioni di America250

Lo scorso 28 aprile, l’Ambasciata del Principato di Monaco a Washington ha ospitato una serata istituzionale che ha riunito figure di primo piano del mondo diplomatico, culturale ed economico per celebrare la storica amicizia tra Monaco e gli Stati Uniti.

Nel corso dell’evento, il Principato ha formalizzato la propria partecipazione alle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti attraverso la firma di un accordo con la Commissione bipartisan del Congresso America250, organismo incaricato di coordinare le commemorazioni ufficiali previste nel 2026.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Ambasciatore di Monaco negli Stati Uniti, Maguy Maccario Doyle, insieme a Rosie Rios, presidente della Commissione America250. L’accordo rappresenta una nuova tappa nelle relazioni transatlantiche tra il Principato e gli Stati Uniti, consolidando una collaborazione storica orientata al futuro.

Alla serata hanno preso parte numerose personalità di rilievo internazionale, tra cui Charles Rivkin, presidente e amministratore delegato della Motion Picture Association ed ex ambasciatore degli Stati Uniti in Francia e a Monaco; René Augustine, vicepresidente responsabile delle politiche pubbliche di Paramount; J.B. Kelly, presidente della Prince Albert II of Monaco Foundation-USA; Ginna Levine della Princess Grace Foundation-USA; e Bill Nelson, ex astronauta, già amministratore della NASA ed ex senatore statunitense.

Con questa adesione, Monaco entra ufficialmente tra i partner internazionali di America250, contribuendo alle celebrazioni attraverso iniziative dedicate agli scambi culturali, all’educazione e al dialogo internazionale.

Nel suo intervento, l’ambasciatrice Maccario Doyle ha sottolineato come la partnership «rifletta non soltanto una storia condivisa, ma anche una comune volontà di costruire insieme il futuro». Rosie Rios ha invece evidenziato l’importanza della partecipazione internazionale alle celebrazioni, rimarcando la profondità dei rapporti che uniscono da tempo Washington e il Principato.

L’evento assume inoltre un particolare valore simbolico: la residenza dell’Ambasciatore di Monaco, sede della firma dell’accordo, appartenne infatti in passato al presidente americano Warren G. Harding.

La collaborazione tra Monaco e America250 si tradurrà concretamente in una serie di iniziative nei prossimi mesi. Tra queste, la futura visita nel Principato di Bill Nelson, che incontrerà gli studenti monegaschi per discutere delle sfide e delle prospettive legate all’esplorazione spaziale.

Anche la cultura avrà un ruolo centrale nel programma delle celebrazioni. La Motion Picture Association organizzerà infatti una proiezione privata del celebre film To Catch a Thief, omaggio cinematografico all’indimenticabile Grace Kelly, simbolo del legame tra Monaco e gli Stati Uniti.