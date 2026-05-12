Monaco pronta alla Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa: riunito il Comitato di pilotaggio finale

A pochi giorni dall’assunzione della Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa da parte del Principato di Monaco, si è svolta lunedì 11 maggio 2026, presso il Ministero di Stato, l’ultima riunione del Comitato di pilotaggio incaricato di coordinare questa importante scadenza istituzionale.

L’incontro è stato presieduto da S.E. Christophe Mirmand, Ministro di Stato, e da Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione. Alla riunione hanno partecipato tutte le istituzioni monegasche coinvolte nell’organizzazione della Presidenza, che Monaco eserciterà per la prima volta dalla sua adesione al Consiglio d’Europa nel 2004.

Nel corso della sessione sono stati presentati i principali strumenti di comunicazione che accompagneranno i sei mesi della Presidenza monegasca.

Nel suo discorso di apertura, il Ministro di Stato ha sottolineato “il carattere veramente storico di questa scadenza”, evidenziando inoltre “la qualità del lavoro collettivo svolto negli ultimi mesi grazie alla piena mobilitazione di tutte le istituzioni monegasche”.

Isabelle Berro-Amadeï ha dichiarato che la riunione rappresenta “una tappa chiave nell’ingresso nella fase operativa della Presidenza monegasca”. Ha inoltre illustrato il filo conduttore del mandato: “La protezione di tutti, attraverso un’Organizzazione efficace, per rispondere alle sfide contemporanee”.

La Presidenza del Principato sarà articolata attorno a diverse priorità principali: la lotta contro la violenza sulle donne, la protezione dei bambini e dei giovani, il sostegno al sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la promozione dello sport come strumento di sviluppo e benessere, oltre alla lotta contro la criminalità organizzata.

Il Consiglio d’Europa, che riunisce 46 Stati membri, rappresenta la principale organizzazione europea impegnata nella promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Monaco assumerà la Presidenza del Comitato dei Ministri dal 15 maggio al 10 novembre 2026.

Per maggiori informazioni: https://monaco-coe-presidency.gouv.mc/