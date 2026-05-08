Monaco Economic Board rafforza i legami con gli Emirati Arabi Uniti: incontro a Monaco con l’Ambasciatore Fahad Saeed Al Raqbani

Il Monaco Economic Board (MEB) ha organizzato martedì 28 aprile, presso il ristorante Castelroc di Monaco, una conferenza “Business Destination” dedicata agli Emirati Arabi Uniti (EAU), alla presenza di S.E. Fahad Saeed Al Raqbani, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Francia e a Monaco.

L’incontro si è svolto nell’ambito di una visita di lavoro che ha incluso colloqui con le autorità monegasche e una visita alle startup ospitate da MonacoTech.

Nel suo intervento introduttivo, l’Ambasciatore Al Raqbani ha sottolineato i valori condivisi di eccellenza e sviluppo sostenibile che uniscono i due Paesi. Ha inoltre ricordato il rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali, evidenziato dalle missioni del MEB a Dubai nel 2018, in occasione della visita di S.A.S. il Principe Alberto II, successivamente nel 2022 durante l’Esposizione Universale e ad Abu Dhabi nel 2025.

Tra i segnali della crescente cooperazione tra Monaco e gli Emirati Arabi Uniti, è stata inoltre ricordata la creazione di un’ambasciata del Principato negli EAU, con la nomina di S.E. Evelyne Genta come Ambasciatrice non residente.

Nel corso della conferenza, Ahmed Al Mansoori, responsabile del servizio economico, ha presentato i principali indicatori dell’economia emiratina e i settori attualmente più dinamici. Nonostante il contesto regionale, gli Emirati Arabi Uniti mantengono una traiettoria di crescita solida, con un PIL nominale stimato a 578 miliardi di dollari entro il 2026.

Gli EAU si confermano inoltre un hub internazionale di primo piano, classificato al quarto posto mondiale per la qualità delle infrastrutture. La strategia nazionale punta su una crescente diversificazione economica nei settori dell’intelligenza artificiale, della sanità e delle energie rinnovabili, con un obiettivo di investimenti pari a 150 miliardi di dollari entro il 2030. È stato inoltre evidenziato il quadro fiscale particolarmente favorevole agli investitori.

La conferenza si è conclusa con un confronto aperto sull’attuale situazione geopolitica. L’Ambasciatore ha sottolineato la resilienza del modello emiratino dichiarando che “la fiducia dei nostri residenti, rimasti nonostante le minacce di droni e missili, testimonia la nostra capacità di difesa”. Ha inoltre ricordato la rapida riapertura del 96% delle destinazioni operate dalla compagnia Emirates e la continuità di tutti i servizi e delle attività commerciali.

Forte delle relazioni consolidate nel corso delle missioni svolte negli Emirati Arabi Uniti, il Monaco Economic Board ha confermato la volontà di accompagnare le imprese monegasche nello sviluppo di questa partnership strategica. Gli scambi sono proseguiti durante un cocktail conclusivo, che ha permesso agli imprenditori del Principato di approfondire direttamente i propri progetti con i rappresentanti emiratini.