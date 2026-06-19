Monaco, debutta “CID Alumni”, la nuova comunità per i giovani diplomati del Principato

La Commission d’Insertion des Diplômés (CID) ha lanciato ufficialmente martedì 16 giugno la comunità “CID Alumni”, una nuova rete creata con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra i diplomati del Principato di Monaco e favorirne l’inserimento e la crescita professionale.

La CID, istituita nel 2010 su iniziativa del Governo del Principe sotto l’egida del Dipartimento degli Affari Sociali e della Salute, accompagna studenti e giovani laureati nel loro percorso di accesso al mercato del lavoro. Dalla sua creazione, quasi 2.700 giovani hanno beneficiato di un supporto personalizzato, con un tasso di inserimento professionale che si avvicina al 78%.

La nuova comunità “CID Alumni” riunisce gli ex beneficiari della CID, i giovani diplomati impegnati nel percorso di inserimento professionale e i cittadini monegaschi rientrati nel Principato. L’obiettivo è promuovere la condivisione di esperienze e opportunità attraverso incontri, momenti di confronto tematico e, in prospettiva, attività di mentoring.

In occasione del lancio, il Ministro di Stato e Presidente della CID ha evidenziato come la creazione della comunità rappresenti «una nuova tappa: quella di una rete attiva e solidale, al servizio dei giovani e all’immagine del dinamismo del nostro tessuto economico».

Anche il Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Salute, Christophe Robino, ha sottolineato l’importanza delle relazioni dirette nel contesto attuale: «In un ambiente in cui l’intelligenza artificiale e i social network occupano un posto predominante, è essenziale ricordare che le opportunità si basano ancora in larga misura sugli incontri umani e sullo scambio diretto».

Attraverso questa iniziativa, il Governo del Principe conferma il proprio impegno a favore dell’inserimento professionale dei giovani all’interno del tessuto socio-economico del Principato.