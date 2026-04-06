Alessia Demetz, dai progetti a cinque stelle a un club per salvare la bellezza delle tradizioni artigianali: a Monaco nasce ADM Club (Foto)

C'è un momento preciso in cui il lusso cambia forma. Non è più materia, non è più marchio, non è più vetrina. È tempo. È relazione. È memoria. È da questa consapevolezza che nasce ADM Club – The Hidden Atelier, il progetto ideato da Alessia Demetz e presentato lo scorso 24 marzo nelle Caves dell'Hôtel de Paris di Monaco, uno dei luoghi più evocativi del Principato.

Ma per comprendere davvero questo nuovo club esclusivo bisogna partire da lei. Alessia Demetz arriva da un mondo fatto di progetti ad alto profilo, architetture di pregio, committenze internazionali. Un universo "a cinque stelle", dove estetica e perfezione tecnica sono la regola. Eppure, proprio da questa esperienza nasce una riflessione più profonda: cosa resta davvero, oggi, del valore autentico della bellezza?

La risposta è ADM Club. Non una galleria, non una fiera, non un semplice network. Piuttosto un luogo — fisico e simbolico — dove la bellezza torna ad avere un volto umano. Dove ogni oggetto racconta la storia di chi lo ha creato. Dove il tempo non è una variabile da comprimere, ma una dimensione da proteggere.

Sotto la protezione di S.A.R. il Principe Michel di Jugoslavia, membro onorario del Club, il progetto si posiziona fin da subito su un piano internazionale. Il suo sostegno non è solo istituzionale, ma culturale: un riconoscimento a una visione che mette al centro l'eccellenza come patrimonio da custodire e trasmettere.

ADM Club si presenta come un "atelier nascosto", che connette maestri artigiani, designer, collezionisti e mecenati. Un ecosistema selezionato, dove non si entra per acquistare, ma per appartenere. Qui il lusso si misura nella qualità delle relazioni e nella profondità delle esperienze.

Nel suo discorso, Demetz è stata chiara: «Dietro ogni creazione c'è una mano, una storia, un'identità». Parole che suonano quasi come una dichiarazione politica in un'epoca dominata dalla produzione seriale e dall'omologazione estetica. L'artigianato, nella sua visione, non è nostalgia: è resistenza culturale.

Ed è proprio questa tensione tra passato e futuro a rendere ADM Club qualcosa di diverso. Il modello si ispira alle grandi corti rinascimentali, dove artisti e mecenati costruivano insieme il gusto di un'epoca. Ma qui, oggi, quel sistema viene reinterpretato in chiave contemporanea, anche attraverso una piattaforma digitale che estende il network oltre i confini fisici. ADM Club, infatti, ha un suoi sito web (ADM.CLUB), un APP (per Ios e Android) e una sua pagina Instagram (ADMCLUB_official)

A incarnare questa visione è anche la presenza di Stefano Conticelli, maestro artigiano di fama internazionale, le cui opere sono sostenute da figure come Alain Ducasse. La sua partecipazione non è simbolica: è la prova ed il rappresentante degli altri membri del Club formato già da una comunità viva, credibile, riconosciuta.

In un mondo in cui tutto è accessibile, immediato, replicabile, ADM Club introduce una nuova forma di rarità: quella dell'esperienza autentica. Non si tratta di possedere qualcosa, ma di accedere a un universo di significati. Non di mostrare, ma di riconoscere.

Alessia Demetz, con la lucidità di chi ha attraversato il lusso per ridefinirlo, firma così un progetto che va oltre il business. ADM Club è una presa di posizione. Un invito a rallentare. A scegliere. A tornare a ciò che ha valore.

E forse, proprio per questo, destinato a lasciare il segno.

