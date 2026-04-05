Brassadeaux, gli anelli dolci della Provenza: la ricetta pasquale che profuma di fiori d’arancio

Tra le specialità dolciarie più antiche della Provenza, i brassadeaux, chiamati anche brassados, occupano un posto speciale nella tradizione gastronomica della Costa Azzurra e dell’entroterra nizzardo.

Questi anelli dorati e profumati all’acqua di fiori d’arancio nascono nel Medioevo e sono da sempre legati alle celebrazioni pasquali.



La loro particolarità sta nella doppia cottura: prima vengono immersi in acqua bollente e poi passati in forno.

Questo metodo, tipico delle preparazioni dette échaudées, regala ai dolci una consistenza unica: morbida e compatta all’interno, leggermente croccante all’esterno.





Un dolce medievale ricco di simboli

Il nome deriva dal provenzale bras (“braccio”), perché un tempo questi anelli ricordavano piccoli bracciali di pasta. Nelle fiere e nelle feste popolari venivano venduti infilati come collane oppure portati al braccio durante i festeggiamenti.



Nel passato avevano anche un forte valore simbolico. I brassadeaux rappresentavano abbondanza e fertilità e non era raro che gli sposi li indossassero al braccio durante le celebrazioni. Spesso venivano inoltre benedetti la Domenica delle Palme e regalati ai bambini come dolce augurio per la primavera.



Oggi restano una golosa testimonianza della tradizione culinaria tra Nizza e la Provenza.



La ricetta tradizionale dei brassadeaux

Ingredienti (per circa 10-15 pezzi)

500 g di farina (tipo T55 o 00)

15-20 g di lievito di birra fresco (oppure 1 bustina di lievito secco)

250 ml di latte tiepido

3-4 cucchiai di acqua di fiori d’arancio

40-80 g di burro fuso

80-100 g di zucchero

1 pizzico di sale

2 uova

1 uovo per spennellare

Scorza grattugiata di un’arancia (facoltativa)