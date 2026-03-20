Prince Explorer Gin riporta a Monaco “A Cocktail for the Ocean” per la sua terza edizione

Il 22 marzo 2026 alle ore 13:00, il ristorante Amù dell’Hotel Fairmont ospiterà la terza edizione dell’iniziativa “A Cocktail for the Ocean” e la finale dei Cocktail Awards di Monaco, organizzate da Prince Explorer Gin, marchio monegasco di distillati premium ispirato all’eredità marittima del Principato.

“A Cocktail for the Ocean” è l’iniziativa con cui Prince Explorer Gin invita una selezione prestigiosa di locali del Principato e d’Europa a creare un cocktail originale con il suo gin d’eccezione, sul tema della protezione degli oceani e della sostenibilità. Per ogni cocktail venduto nei locali partecipanti, il marchio dona un euro aggiuntivo a iniziative di conservazione marina.

I Cocktail Awards rappresentano il momento competitivo dell’iniziativa: tra gli establishment partecipanti, una giuria di esperti seleziona su dossier le creazioni più riuscite. Le squadre selezionate vengono quindi invitate a Monaco per presentare il proprio cocktail di persona nella grande finale.

Sulla scia del successo del 2025

La seconda edizione, tenutasi il 23 marzo 2025 presso il ristorante Amù del Fairmont Monte-Carlo, aveva confermato la crescente rilevanza dell’iniziativa. Dodici squadre di bar, selezionate tra i migliori locali di Monaco, Cannes, Venezia, Milano, Firenze, Megève e Viareggio, si erano misurate in una competizione in cui creatività, impegno ambientale ed eccellenza si coniugavano con eleganza.

S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco aveva onorato l’evento con la propria presenza, assistendo alle presentazioni dei quattro grandi finalisti e presiedendo la cerimonia di premiazione. Il primo premio era andato ad Andrea Allasia del Nobu Monte Carlo per “MediterrAlien”, un cocktail tanto audace quanto ricco di significato, incentrato sulle specie invasive del Mediterraneo. Steven Lages dello Zuma di Cannes e Luigi Giannini del Coya Monte Carlo, avevano completato un podio all’altezza della competizione.

L’edizione 2026: un’ambizione rinnovata

Quest’anno, oltre cinquanta locali in tutta Europa hanno preso parte a “A Cocktail for the Ocean”. Tra i partecipanti figurano Arts Bar at The St. Regis Venice, Casino de Monte-Carlo, Bar Américain dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, Bar Ambassadeurs dell’Hôtel du Crillon di Parigi, Zuma Roma e Vesta Fiori Chiari di Milano.

Al termine di un rigoroso processo di selezione, le squadre prescelte per i Cocktail Awards si sfideranno nella finale a Monaco, davanti a una giuria che riunisce alcuni dei nomi più autorevoli della gastronomia e della miscelazione europea.

La giuria

Emanuele Balestra – Mixologist di fama internazionale, già direttore dei bar dell’Hôtel Barrière Le Majestic a Cannes, dove ha condotto un lavoro pionieristico con le piante aromatiche e i profumi commestibili. Autore di Majestic Cocktails.

Eduardo Martínez-Gil – Chef e fondatore del ristorante Brut a Llubí, Maiorca. Formatosi con Ferran Adrià presso El Bulli e passato per El Celler de Can Roca. Brut, insignito di un Sol Repsol e del marchio Plastic Free Balearics, porta avanti una gastronomia radicalmente stagionale e a rifiuti zero.

Delfim Mendes – Vincitore della prima edizione dei Cocktail Awards (2024, Bar Américain, Hôtel de Paris Monte-Carlo).

Andrea Allasia – Vincitore della seconda edizione (2025, Nobu Monte Carlo). Il suo cocktail “MediterrAlien” è stato incoronato alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco.