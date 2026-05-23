Che fare a Mentone in weekend? Tutti gli eventi in programma dal 23 al 25 maggio

Mentone si prepara a vivere un fine settimana ricco di eventi dedicati allo sport, alla cultura, all’ambiente e alle tradizioni locali. Dal 23 al 25 maggio la città della Costa Azzurra ospiterà manifestazioni sportive, attività per famiglie, spettacoli, visite culturali e appuntamenti all’aperto distribuiti tra il centro cittadino, i Jardins Biovès, il Bastion e l’Espace Rondelli.

Sabato 23 maggio

Menton Sun Race

Dalle ore 7.30 – Espace Rondelli

Il weekend si aprirà con la Menton Sun Race, evento sportivo dedicato alla corsa e al trail tra mare e montagna. La manifestazione propone diverse competizioni, tra cui trail, gare giovanili e percorsi su strada organizzati lungo il territorio di Mentone e dell’entroterra.

Secondo il programma ufficiale, la giornata di sabato sarà dedicata soprattutto alle gare trail:

partenza del trail 46 km alle 7.30;

partenza del trail 20 km alle 8.30;

partenza del trail 13 km alle 9.30;

gare Young Race nel tardo pomeriggio dedicate ai più giovani.

La Menton Sun Race celebra inoltre il 40° anniversario della “Ronde des Plages”, storica corsa cittadina in programma domenica.

Festa della Biodiversità

Ore 9.30 – 17.30 – Jardins Biovès

I Jardins Biovès ospiteranno la Festa della Biodiversità, appuntamento dedicato alla sensibilizzazione ambientale e alla tutela della natura. Durante tutta la giornata saranno organizzati laboratori per bambini, stand informativi, conferenze, concorsi e attività educative per le famiglie. L’evento coinvolgerà numerose associazioni e operatori impegnati nella protezione della biodiversità.

7° Mercato Internazionale della Ceramica

Ore 9.00 – 19.00 – Parvis Cocteau

Per tutta la giornata il Parvis Cocteau accoglierà la settima edizione del Mercato Internazionale della Ceramica. L’evento riunirà artigiani ed espositori specializzati nella ceramica artistica internazionale con creazioni e opere dedicate all’artigianato contemporaneo.

Café Blabla – tema “L’amicizia”

Ore 10.00 – 12.00 – Biblioteca municipale L’Odyssée

Alla biblioteca municipale L’Odyssée si terrà un incontro Café Blabla dedicato al tema dell’amicizia. L’iniziativa proporrà uno spazio di dialogo e confronto aperto ai partecipanti.

Notte Europea dei Musei

Visita narrata “Les voyages de Lisbeth”

Ore 19.00 – 20.00 – Museo Jean Cocteau – Le Bastion

In occasione della Notte Europea dei Musei sarà organizzata una visita narrata guidata da Véronique St Marcel dal titolo “Les voyages de Lisbeth”, all’interno del Bastion.

Programma speciale al Museo della Preistoria

Ore 19.00 – mezzanotte – Museo della Preistoria

Il Museo della Preistoria proporrà visite commentate dedicate alla rappresentazione dell’uomo e della donna preistorici e del loro ambiente naturale. Gli incontri approfondiranno il modo in cui oggi viene immaginata la preistoria e come le popolazioni preistoriche rappresentavano sé stesse e il mondo circostante.

Durante la serata saranno inoltre presentati i lavori degli studenti dell’École de Condé Nice, scuola di design e arti grafiche. Per i bambini è previsto un laboratorio creativo dedicato alla scultura in argilla dell’uomo e della donna preistorici.

Spettacolo “Parade” della compagnia Specimen

Ore 20.00 – 21.00 – Esplanade Francis Palmero

La compagnia Specimen presenterà una reinterpretazione contemporanea di “Parade”, celebre balletto di Jean Cocteau, attraverso una performance che unisce danza, teatro e cinema in una dimensione poetica e contemporanea.

Apertura straordinaria dei musei

Fino a mezzanotte

Per la Notte Europea dei Musei sarà prevista l’apertura eccezionale con visita libera del Museo Jean Cocteau – Le Bastion e del Museo della Preistoria.

Domenica 24 maggio

40ª Ronde des Plages – Menton Sun Race

Dalle ore 8.30 – Espace Rondelli

La Menton Sun Race proseguirà domenica con la 40ª edizione della Ronde des Plages, gara su strada organizzata sul lungomare cittadino. Il programma ufficiale prevede:

partenza della 10 km alle 8.30;

partenza della 5 km alle 10.00;

partenza della camminata 5 km alle 10.05.

La 10 km e la 5 km sono gare omologate FFA label bronze e qualificative per i campionati francesi.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 7.30 saranno introdotte chiusure temporanee del traffico e divieti di sosta nelle seguenti aree:

Porte de France, carreggiata sud dal porto di Garavan fino al tunnel;

Quai Bonaparte;

Promenade du Soleil fino a Roquebrune-Cap-Martin;

lungomare di Roquebrune-Cap-Martin.

La riapertura delle strade avverrà progressivamente con ritorno alla normale circolazione previsto intorno alle ore 12.00.

Lunedì 25 maggio

Fiera di Pentecoste

Ore 9.00 – 19.00 – Mail du Bastion, Place Fornari e Quai de Monléon

Il weekend si concluderà con la tradizionale Fiera di Pentecoste, appuntamento commerciale e popolare che riunirà oltre 80 espositori distribuiti tra Mail du Bastion, Place Fornari e Quai de Monléon.

Per ulteriori informazioni sul programma ufficiale degli eventi: https://www.menton.fr/