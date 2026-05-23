Festin des Mai, a Cimiez torna la festa: domenica 24 maggio nuovo appuntamento

Tradizioni popolari, musica e sapori locali tornano protagonisti nei giardini di Cimiez, cuore storico di Nizza, dove domenica 24 maggio si rinnova l’appuntamento con il “Festin des Mai”.

La storica manifestazione, in programma per tutto il mese, trasforma l’area in un vivace spazio di incontro tra cultura, folklore e convivialità.



Tra gli eventi più identitari della tradizione nizzarda, il “Festin des Mai” affonda le sue radici in epoca romana, quando il risveglio della natura veniva celebrato con l’innalzamento del “mai”, un grande pino decorato con fiori e alloro, simbolo di rinascita e prosperità.





Oggi la festa conserva intatto il suo valore simbolico, pur evolvendosi in una manifestazione popolare aperta a tutti. Tra i momenti più attesi resta il “vira lou mai”, la danza collettiva attorno all’albero, emblema dello spirito comunitario dell’evento.



Accanto ai riti tradizionali, spazio anche a giochi popolari come il pilou e il vitou, oltre agli stand gastronomici che celebrano la cucina tipica nizzarda. Non manca inoltre l’elezione della Regina di Maggio, appuntamento simbolico che accompagna ogni edizione.



Il “Festin des Mai” si conferma così un’occasione privilegiata per riscoprire le tradizioni locali e vivere una giornata di festa tra musica, costumi e sapori autentici, coinvolgendo cittadini e visitatori.





Programma integrale – Domenica 24 maggio 2026

Scène de l’Oliveraie

11:00 Coro Les voix de Nice

12:00 Musica tradizionale Les Troubadours du Soleil

13:00 Concerto La Tremoulina

14:30 e 16:45 Danze folkloristiche Lou Caireu Niçart

15:15 Ballo musette Guinguette Chic

17:30 Balèti Nux Vomica

Presentazione in francese/nizzardo – Aurélie Basso e Gilles Roche (NKP Production)

Petite scène

14:00 “Un éléphant ça trompe… éternuement!” – Sébastien Morena – Marionette – Dai 3 anni

14:45 e 15:45 Musica tradizionale Les Troubadours du Soleil

15:00 “Louve y es-tu?” – Angélique Marçais – Teatro – Dai 3 anni

16:00 “Les petits contes de la mer” – Compagnia Hidraïssa – Lettura teatrale – Dai 6 anni

Cantiamo insieme – ore 15:00

Ovunque vi troviate nei giardini delle Arènes, diventate protagonisti della Fête des Mai! Al segnale, intonate all’unisono l’inno di Nizza. Testo disponibile presso il punto informazioni “Nice Patrimoine”.





