A Nizza torna la “Marcia degli Animali”: una festa sul lungomare tra benessere e incontri sorprendenti

Domenica 24 maggio 2026 Nizza si prepara ad accogliere la quinta edizione della “Marcia degli Animali”, un evento ormai diventato un appuntamento fisso per famiglie e amanti degli animali. Una passeggiata festosa e fuori dal comune che trasformerà la celebre Promenade des Anglais in un colorato corteo a quattro zampe e non solo.



Dopo il successo delle edizioni precedenti, che hanno visto sfilare centinaia di animali insieme ai loro accompagnatori, la città rilancia l’iniziativa puntando ancora una volta su un messaggio forte: la tutela e il benessere animale. L’evento si conferma così come un momento di sensibilizzazione, ma anche di condivisione e divertimento.



La marcia si snoderà lungo il tratto pedonale della Promenade, con partenza alle ore 10 da Rauba Capeu e arrivo davanti allo storico Hotel Negresco. Un percorso accessibile e suggestivo, pensato per essere vissuto in compagnia del proprio animale domestico.





Ma la vera particolarità dell’evento sta nella varietà dei partecipanti: non solo cani e gatti, ma anche animali più insoliti. Nelle scorse edizioni, infatti, i visitatori hanno potuto incontrare e accarezzare lama, furetti, asini e porcellini d’India, rendendo la manifestazione un’esperienza unica nel suo genere.



Fin dalle ore 9 sarà attivo il villaggio associativo nei pressi del chiosco della musica, con ingresso gratuito. Qui saranno presenti diverse associazioni impegnate nella protezione animale, tra cui ARPA, ADDA e la Fédération de protection animale PACA, che proporranno animazioni e momenti informativi per il pubblico.



Non mancheranno inoltre le unità specializzate del Comune di Nizza: la brigata equestre e quella cinofila sfileranno insieme ai loro animali, offrendo ai partecipanti l’occasione di conoscere da vicino il loro lavoro.





Più che una semplice passeggiata, la Marcia degli Animali si conferma un evento conviviale e inclusivo, capace di unire intrattenimento e consapevolezza in uno dei luoghi simbolo della Costa Azzurra. Un invito aperto a tutti, a due e a quattro zampe, per celebrare insieme il legame tra uomo e animale.



