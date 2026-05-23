Kazuki Yamada dirige all’Auditorium Rainier III di Monaco uno dei suoi ultimi concerti come direttore artistico

Kazuki Yamada e Truls Mørk all’Auditorium Rainier III di Monaco.

Domenica 31 maggio alle ore 18, l’Auditorium Rainier III ospiterà uno degli ultimi concerti diretti da Kazuki Yamada nel ruolo di direttore artistico. Protagonista della serata sarà anche il violoncellista Truls Mørk, interprete del Concerto per violoncello n. 2 in sol maggiore op. 126 di Dmitrij Šostakovič.

Composta nel 1966, l’opera di Šostakovič è caratterizzata da un intenso dialogo tra il solista e l’orchestra, in una scrittura musicale complessa e profondamente espressiva.

Nella seconda parte del concerto, l’orchestra eseguirà la Sinfonia n. 2 in mi minore op. 27 di Sergej Rachmaninov. Scritta a Dresda nel 1907, la composizione si sviluppa in quattro movimenti ed è riconosciuta per le sue ampie linee melodiche e per il carattere passionale della scrittura orchestrale.

Prima dell’inizio del concerto, alle ore 17, André Peyrègne presenterà al pubblico le opere in programma.

Il concerto avrà una durata approssimativa di due ore, intervallo compreso.

Programma

Dmitrij Šostakovič — Concerto per violoncello n. 2 in sol maggiore op. 126

Sergej Rachmaninov — Sinfonia n. 2 in mi minore op. 27

Direzione: Kazuki Yamada

Violoncello: Truls Mørk

Tariffe: 36 €, 26 €, 19 €