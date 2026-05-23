François Morellet all’eac. di Mouans-Sartoux, la mostra “Amitié choisie” celebra il centenario dell’artista insieme alla collezione Albers-Honegger

In occasione del centenario della nascita di François Morellet (1926–2016), numerose istituzioni francesi si uniscono per celebrare una delle figure più importanti dell’arte contemporanea, nell’ambito del progetto “100 X MORELLET”, promosso dal Centre Pompidou.

Tra gli appuntamenti principali figura la mostra “Amitié choisie : François Morellet et la collection Albers-Honegger”, presentata presso l’eac. – Espace de l’Art Concret di Mouans-Sartoux dal 6 giugno al 22 novembre 2026. L’esposizione mette in luce i legami intellettuali, artistici e umani tra François Morellet e i collezionisti Gottfried Honegger e Sybil Albers, il cui impegno ha contribuito in modo determinante al riconoscimento dell’astrazione concreta in Europa.



François Morellet, Linea orizzontale passante su tre quadrati, 1974

Cnap, Parigi – Collection Albers-Honegger.

© Crediti fotografici: eac.

© Adagp, Parigi 2025



Artista autodidatta e prolifico, François Morellet è considerato una delle principali figure dell’astrazione geometrica e del minimalismo in Francia. La sua pratica artistica si sviluppa attraverso l’utilizzo di forme elementari e materiali differenti, tra cui acciaio, neon, nastro adesivo, rete metallica e legno. Attraverso un approccio rigoroso e oggettivo, Morellet intendeva controllare il processo creativo e mettere in discussione la visione romantica dell’artista ispirato. Le sue opere si fondano su principi prestabiliti, talvolta aperti anche al caso, mantenendo sempre una componente ironica evidente anche nei titoli, ricchi di giochi di parole e riferimenti umoristici.

François Morellet

2 reti metalliche -3° +3°, Rif. 72015, 1972. Inv. 02-1291

3 reti metalliche 0° -2° +2° (5 cm), 1974. Inv. 02-1293

Cnap, Parigi – Collection Albers-Honegger.

© Crediti fotografici: François Fernandez

© Adagp, Parigi 2025



Questa posizione artistica e teorica trovò una particolare sintonia con Gottfried Honegger e Sybil Albers. Il rapporto tra Morellet e la coppia di collezionisti andò ben oltre il semplice sostegno artistico, sviluppandosi come una vera comunità di pensiero fondata su una concezione dell’arte come spazio di sperimentazione strutturata, libera dall’espressività soggettiva e basata su principi chiari e leggibili. Questa vicinanza intellettuale e umana emerge anche nella presenza significativa dell’artista all’interno della collezione Albers-Honegger.

François Morellet

1 raggio e 1/8 di cerchio, 1985. Inv. 02-1296

Cnap, Parigi – Collection Albers-Honegger.

© Crediti fotografici: François Fernandez

© Adagp, Parigi 2026



La mostra è curata da Fabienne Grasser-Fulchéri, direttrice dell’eac., ed è realizzata in collaborazione con lo Studio François Morellet di Cholet.

Il progetto “100 X MORELLET” coinvolge numerose istituzioni culturali francesi e internazionali, tra cui Centre Pompidou-Metz, Château de Versailles, Grand Palais di Parigi, Musée du Louvre, MAC VAL di Vitry-sur-Seine, Musée d’arts de Nantes, Musée de Grenoble, Villa Medici di Roma e molte altre realtà impegnate nella valorizzazione dell’opera dell’artista.

L’inaugurazione della mostra è prevista venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18. Tra i media partner dell’iniziativa figurano ARTE, Le Monde, Télérama e La Strada Magazine.