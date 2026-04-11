TVMonaco partner maggiore e host broadcaster del Meeting Herculis EBS 2026 allo Stadio Louis-II di Monaco

La rete pubblica monegasca TVMonaco e la Federazione Monegasca di Atletica hanno ufficializzato un accordo per la produzione e la diffusione del Meeting Herculis EBS 2026, decima tappa del circuito mondiale della Diamond League. L’evento si terrà il 10 luglio presso lo Stadio Louis-II.

Questa edizione segnerà una prima storica: per la sua 39ª edizione, il Meeting Herculis EBS sarà interamente prodotto e diffuso a livello internazionale grazie a risorse tecniche e competenze locali. In qualità di host broadcaster, TVMonaco garantirà una copertura sia nazionale sia globale di una manifestazione regolarmente considerata tra i meeting di atletica più prestigiosi al mondo.

Il partenariato rappresenta un elemento strategico per sostenere lo sviluppo del Meeting Herculis EBS in un contesto audiovisivo in continua evoluzione. L’accordo consentirà alla Federazione Monegasca di Atletica di concentrarsi pienamente sull’organizzazione sportiva e sull’accoglienza dei migliori atleti internazionali, con l’obiettivo di offrire un’edizione di alto livello nel Principato.

«Siamo orgogliosi di proseguire e rafforzare anche quest’anno il nostro impegno al fianco del Meeting Herculis, per offrire al pubblico un accesso privilegiato a questo evento di portata internazionale. Lo sport rappresenta uno dei pilastri di TVMonaco e questa collaborazione testimonia la nostra volontà di valorizzare le grandi competizioni che contribuiscono al prestigio del Principato. Dopo una prima diffusione riuscita lo scorso anno, intensifichiamo il nostro impegno assicurando sia la produzione sia la trasmissione di questa prova di riferimento del circuito mondiale», ha dichiarato Nathalie Biancolli, Direttrice Generale di TVMonaco.

«Siamo particolarmente soddisfatti e orgogliosi di collaborare con TVMonaco per la produzione e la diffusione dell’evento principale della nostra Federazione. Questo accordo si inserisce in una visione duratura e ambiziosa, basata sulla complementarità delle nostre competenze, e dimostra la capacità di un media monegasco di sostenere un evento di portata internazionale. Ci consente di compiere un ulteriore passo nello sviluppo del Meeting Herculis EBS, rafforzandone la visibilità globale e garantendo elevati standard qualitativi nella produzione», ha aggiunto Rodolphe Berlin, Vicepresidente della Federazione Monegasca di Atletica.