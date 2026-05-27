Monaco GP Week: Ventimiglia protagonista con la mostra-evento “Pole Position”

Dal 31 maggio al 7 giugno 2026, la città ligure diventerà un punto di incontro tra creatività e passione automobilistica, proponendo un calendario di appuntamenti pensati per appassionati, collezionisti, ospiti internazionali e pubblico locale.

L’evento è organizzato da Ventimiglia Viva, in collaborazione con MAR – Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi, Comune di Ventimiglia, Sportello Italia nel Principato di Monaco e Il Forte Arte.

Protagonista della mostra sarà l’artista Paolo Amico, noto per le sue opere realizzate con penna a sfera e timbri, un linguaggio artistico distintivo capace di trasformare velocità, emozione e dettagli in immagini di forte impatto visivo.

Il programma

31 maggio – Cala del Forte

La settimana di “Pole Position” si aprirà con una speciale esposizione di auto d’epoca a Cala del Forte, luogo simbolo dell’eleganza e del lifestyle mediterraneo.

L’appuntamento celebrerà il design e il fascino delle vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo, offrendo un’esperienza immersiva tra motori, mare e atmosfera esclusiva.

3 giugno – Forte dell’Annunziata

Nel pomeriggio del 3 giugno, presso Forte dell’Annunziata, andrà in scena la live performance di Paolo Amico, accompagnata da un cocktail aperto al pubblico con la partecipazione di istituzioni, sponsor e ospiti del territorio.

Un momento dedicato all’incontro tra arte contemporanea, networking e convivialità, pensato per vivere dal vivo il processo creativo dell’artista in un contesto internazionale.

La mostra

La mostra sarà ospitata presso la Sala Maccario del Forte dell’Annunziata dal 31 maggio al 7 giugno 2026.

Forte dell’Annunziata – Sala Maccario

Dal 31 maggio al 7 giugno 2026

Orari: 9:00 – 12:30 / 15:00 – 17:00

Ingresso libero

Con “Pole Position”, Ventimiglia si inserisce nel calendario degli eventi della settimana del GP di Monaco con un progetto capace di valorizzare il territorio attraverso arte, cultura e passione per i motori, creando un ponte naturale tra la Riviera italiana e il Principato.