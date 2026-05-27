“David & Bruno font leur cinéma !” – Un viaggio musicale tra le grandi colonne sonore del cinema a Monaco

L’evento vedrà protagonisti il violinista David Lefèvre e il pianista Bruno Membrey, due interpreti di fama internazionale uniti da una lunga collaborazione artistica. Il concerto proporrà alcune delle colonne sonore più amate del cinema firmate da compositori leggendari come Ennio Morricone, John Williams, Vladimir Cosma, Nino Rota e Michel Legrand.

Figura emblematica della scena musicale monegasca, David Lefèvre è primo violino supersolista dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dal 1999. Nel corso della sua carriera si è esibito nelle più importanti sale internazionali collaborando con direttori d’orchestra come Daniel Barenboim, Riccardo Muti e Mstislav Rostropovich. Musicista dalla sensibilità raffinata, suona oggi un prezioso violino Dalla Costa del 1755.

Al suo fianco, Bruno Membrey, pianista, direttore d’orchestra e pedagogo riconosciuto a livello europeo. Formatosi al Conservatorio Superiore di Parigi, ha diretto e collaborato con numerose orchestre sinfoniche e teatri d’opera in Francia e all’estero, distinguendosi per la sua versatilità artistica e il suo approccio elegante al repertorio orchestrale e cinematografico.

Con “David & Bruno font leur cinéma !”, il pubblico sarà immerso in un universo musicale emozionante e cinematografico, dove il violino e il pianoforte daranno nuova vita alle melodie che hanno segnato la storia del grande schermo.

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