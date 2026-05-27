Quando la ceramica diventa poesia: a Nizza la magia dei Valentin (Foto)

Fino al 18 ottobre 2026, il porto di Nizza ospita una delle mostre più affascinanti dedicate alla ceramica del Novecento. Negli spazi dell’Espace culturel départemental Lympia prende vita “Lilette et Gilbert Valentin – Quando la terra diventa luce”, una retrospettiva che racconta mezzo secolo di ricerca artistica e sperimentazione.





I protagonisti del rinascimento artistico di Vallauris

Lilette e Gilbert Valentin sono stati tra i protagonisti del rinnovamento creativo che, nel secondo dopoguerra, ha trasformato Vallauris in un centro nevralgico dell’arte ceramica.

Nel 1950 fondano “Les Archanges”, atelier-galleria destinato a diventare un luogo simbolo di libertà espressiva.



Il loro lavoro si distingue fin dagli inizi per un approccio radicalmente sperimentale: forme, materiali e smalti diventano strumenti di una continua esplorazione artistica.

Un percorso che attira rapidamente figure di primo piano come Pablo Picasso, Jean Cocteau e Jacques Prévert, trasformando l’atelier in un crocevia culturale di straordinaria vitalità.



Erik Betting, Gilbert et Lilette aux Archanges, années 1950. ©Erik Betting, archives Valentin



Un viaggio attraverso cinquant’anni di creazione

La mostra propone oltre cento opere, affiancate da fotografie d’archivio e documenti inediti, offrendo un racconto completo dell’evoluzione artistica dei Valentin.

Dalle prime sperimentazioni con la ceramica e gli smalti, si passa alle audaci incursioni nel Méca-art, fino alle creazioni più mature, dove la dimensione simbolica e poetica si fa centrale.



Elemento chiave del loro linguaggio è il dialogo tra i quattro elementi, terra, acqua, aria e fuoco, che si traduce in forme libere, materiche e fortemente espressive. Un’arte che supera i confini della ceramica tradizionale per farsi racconto visivo e sensoriale.



Vase anthropomorphe, faïence, émaux noir et gris granités, émail blanc brillant, h. 23,5 x l. 17 x prof. 8 cm,Les Archanges, années 1950-1955, collection privée.©Emmanuel Valentin, archives Valentin

Lympia, cuore culturale della Costa Azzurra

Ad accogliere l’esposizione è uno dei luoghi più suggestivi della città: l’ex carcere del porto, oggi trasformato in spazio espositivo.

L’Espace culturel départemental Lympia si conferma così punto di riferimento per la vita culturale del territorio, capace di ospitare eventi di rilievo internazionale e di rendere l’arte accessibile a un pubblico ampio.



Erik Betting, Gilbert Valentin et Pablo Picasso dans la voiture à cornes, années 1955-1960. ©Erik Betting, archives Valentin

Informazioni utili

L’ingresso alla mostra è gratuito.

Apertura dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 17 (orario esteso fino alle 18 nei mesi di luglio e agosto).



Un’occasione preziosa per riscoprire due artisti che hanno saputo trasformare la materia in luce, lasciando un segno profondo nella storia dell’arte europea.