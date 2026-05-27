Fête-Dieu 2026 a Monaco: celebrazione anticipata il 3 giugno tra messa pontificale, processione sul Rocher e Festa della diocesi

La Diocesi di Monaco celebrerà la Fête-Dieu 2026 mercoledì 3 giugno a partire dalle ore 16.30, con un programma che coinvolgerà la Cattedrale di Monaco, il Museo Oceanografico e la scuola FANB. La celebrazione, tradizionalmente prevista giovedì 4 giugno, è stata anticipata eccezionalmente alla sera precedente a causa del Gran Premio di Formula 1.

La giornata inizierà alle 16.30 davanti al Museo Oceanografico con l’accoglienza dei partecipanti e le testimonianze delle suore della parrocchia del Sacro Cuore, dei Cavalieri del Santo Sepolcro e dei neofiti del Servizio Diocesano per l’Iniziazione Cristiana Cristiana degli Adulti (SICA). Sarà inoltre presente l’Orchestra Municipale di Monaco.

Alle ore 18 si terrà la messa pontificale nella Cattedrale, seguita alle 19 dalla processione del Santissimo Sacramento nelle vie di Monaco-Ville. La processione partirà dalla Cattedrale al termine della celebrazione liturgica e attraverserà il Rocher con una prima sosta in Place du Palais, abitualmente alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II e della Famiglia Principesca, per poi raggiungere Place de la Mairie, dove sarà allestito un secondo repositorio.

L’Arciconfraternita dei Penitenti della Misericordia accompagnerà attivamente la processione, mentre i canti saranno sostenuti dall’Orchestra Municipale di Monaco.

Alle 19.45 la celebrazione si concluderà presso la scuola FANB con l’“aperitivo diocesano” offerto dalla diocesi e servito dai giovani che stanno preparando le prossime Giornate Mondiali della Gioventù. Come ogni anno, la Fête-Dieu rappresenta anche la “Festa della diocesi”, un momento di convivialità, condivisione e preghiera aperto a tutti.

Nel Principato di Monaco, dove la Fête-Dieu è giorno festivo, la celebrazione è chiamata anche “Solennità del Corpo e del Sangue di Cristo” e commemora la presenza reale di Gesù Cristo nell’Eucaristia, sotto le specie del pane e del vino. La festa viene celebrata di giovedì in memoria dell’istituzione dell’Eucaristia durante l’Ultima Cena del Giovedì Santo.

La festa del Corpus Domini fu istituita da Papa Urbano IV l’11 agosto 1264 e fissata al giovedì successivo all’ottava di Pentecoste. I testi liturgici della celebrazione furono affidati a san Tommaso d’Aquino, autore del celebre “Pange Lingua”.

Tradizionalmente, questa celebrazione dà luogo a una processione durante la quale il sacerdote porta l’Eucaristia in un ostensorio, sotto un baldacchino, attraverso strade e piazze storicamente decorate con drappi e ghirlande.

La diocesi ricorda inoltre che gli abitanti del Rocher e i commercianti potranno richiedere la benedizione delle proprie abitazioni o attività durante il passaggio della processione, mettendosi in contatto con il diacono Thibault Delassus al numero indicato nel comunicato ufficiale.

La celebrazione è aperta a tutti e rappresenta una delle tradizioni religiose e culturali più importanti del Principato di Monaco.

Per approfondire il significato della celebrazione della Fête-Dieu è disponibile il video “La Fête-Dieu pour les nuls”: You Tube.