Chișinău ospita la sessione ministeriale del Consiglio d’Europa: Monaco assume per la prima volta la Presidenza del Comitato dei Ministri

Il 15 maggio 2026, Isabelle BERRO-AMADEÏ, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione del Principato di Monaco, ha partecipato alla 135ª sessione ministeriale del Consiglio d’Europa, tenutasi a Chișinău, in Moldova.

Al termine della riunione ministeriale, la Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è stata ufficialmente trasferita dalla Repubblica di Moldova al Principato di Monaco.

Nel corso della sessione, i ministri hanno discusso dell’istituzione del Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina, della resilienza democratica dei Paesi europei, della gestione delle migrazioni internazionali e della lotta contro le ingerenze straniere e la manipolazione dell’informazione.

Nel suo intervento, Isabelle BERRO-AMADEÏ ha ribadito l’importanza del rispetto dei principi fondamentali e dei valori condivisi dagli Stati membri del Consiglio d’Europa.

Alla rappresentante monegasca sono state consegnate le chiavi simboliche del Comitato dei Ministri in un contesto segnato da minacce che indeboliscono le democrazie europee e nel quale il ruolo del Consiglio d’Europa viene considerato centrale.

Monaco eserciterà la Presidenza del Comitato dei Ministri per la prima volta dalla sua adesione al Consiglio d’Europa, dal 15 maggio al 10 novembre 2026, sotto il motto: “la protezione di tutti, attraverso un’Organizzazione efficace, per rispondere alle sfide contemporanee”.

Le priorità e gli eventi della Presidenza monegasca sono consultabili sul sito internet:

https://monaco-coe-presidency.gouv.mc/