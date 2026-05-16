Mentone e Ventimiglia rafforzano la cooperazione transfrontaliera: al centro turismo, mobilità e sviluppo della Riviera franco-italiana

Presso il Municipio di Mentone si è svolto un incontro istituzionale dedicato allo sviluppo della cooperazione transfrontaliera tra Mentone, la Riviera Française e la città di Ventimiglia. La sindaca di Mentone, Alexandra Masson, ha accolto il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, il presidente del Consiglio comunale Roberto Nazzari e gli assessori della città di Ventimiglia.

All’incontro hanno partecipato anche Albert Filippi, vicepresidente della Riviera Française, e Daniel Mineo, assessore al turismo e alle relazioni internazionali della città di Mentone.

Durante il confronto, le delegazioni hanno discusso diversi temi strategici per il futuro del territorio mediterraneo condiviso, tra cui la pianificazione territoriale, le questioni marittime e portuali, la mobilità, l’istruzione, il bilinguismo, la cultura e lo sviluppo di una più forte dinamica mediterranea tra i due comuni.

“Questa collaborazione nasce dalla volontà condivisa di costruire una visione comune per il futuro del nostro territorio mediterraneo e di sviluppare progetti concreti a beneficio dei cittadini”, ha dichiarato Alexandra Masson.

Anche il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ha sottolineato l’importanza del dialogo istituzionale tra le due città: “Sin da subito si è instaurato un forte rapporto di collaborazione e confronto, basato su dialogo, condivisione di obiettivi e visione comune. Un legame che vogliamo continuare a rafforzare anche in futuro, nella convinzione che lavorare insieme possa portare risultati concreti e benefici per entrambe le nostre comunità”.

Nel corso dell’incontro sono state inoltre individuate possibili opportunità di accesso a finanziamenti europei destinati ai progetti comuni.

La riunione rappresenta una nuova fase nella costruzione di un partenariato transfrontaliero moderno, pragmatico e orientato al futuro, al servizio della Riviera franco-italiana. Mentone e la Riviera Française hanno ribadito la volontà di consolidare il proprio ruolo di collegamento tra Francia e Italia in uno spirito di amicizia, innovazione e cooperazione a beneficio dei territori e delle future generazioni.

Nuovi incontri tematici tra le amministrazioni sono già previsti nei prossimi mesi.