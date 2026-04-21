Hartford Fine Art Lampronti Gallery Monaco: l'eccellenza dell'arte antica approda nel Principato

Inserita nel cuore di Monte-Carlo, la nuova galleria nasce con l'obiettivo di offrire uno spazio dedicato all'arte antica di alta qualità, in un contesto internazionale dove cultura, eleganza e collezionismo trovano una sintesi ideale. La scelta del Principato si inserisce infatti in una visione coerente con il profilo cosmopolita e culturalmente sofisticato del suo pubblico. Per l'inaugurazione, la galleria presenterà una selezione di circa trenta opere, tra cui quattro importanti vedute del Canaletto, affiancate da dipinti dei principali vedutisti del Settecento. Il percorso espositivo si arricchisce inoltre di significative opere caravaggesche, con presenze di rilievo quali Cagnaccio (L'allegoria della vita), Guido Reni ( San Francesco) e Battistello Caracciolo e altri maestri riconducibili a questa fondamentale corrente artistica.

Tra i capolavori esposti, spicca il dipinto di Canaletto, 'L'arrivo dell'ambasciatore di Francia a Palazzo Ducale', opera di grande valore storico e artistico, ed un'altra, la veduta di Venezia con le prigioni di San Marco già appartenuta alla collezione privata di Re Giorgio III d'Inghilterra, testimonianza della raffinatezza e della dimensione internazionale della raccolta.

La Hartford Fine Art Lampronti Gallery si propone non solo come spazio espositivo, ma come luogo di contemplazione e dialogo con l'arte, dove armonia ed equilibrio trovano espressione in un ambiente pensato per valorizzare la bellezza nella sua forma più autentica, offrendo una proposta di alto profilo che celebra l'arte antica italiana ed europea in un contesto contemporaneo di eccellenza.

NOTA BIOGRAFICA

Cesare Lampronti e la Hartford Fine Art Lampronti Gallery Monaco

Fondata a Roma nel 1914, la Galleria Cesare Lampronti è una delle realtà storiche più autorevoli nel panorama dell'antiquariato europeo. Tre generazioni di esperti hanno edificato nel tempo una reputazione fondata su rigore scientifico, profonda competenza storico-artistica e vocazione internazionale.

Specialista riconosciuto della pittura antica, Cesare Lampronti ha dedicato la propria carriera ai dipinti del XVII e XVIII secolo, con particolare attenzione ai principali generi pittorici dell'epoca. Il suo approccio ha dato vita a mostre tematiche di rilievo scientifico, accolte con interesse da studiosi di primo piano quali Ferdinando Bologna e Giuliano Briganti. La galleria tratta inoltre sculture e arredi antichi, ed è attivamente impegnata nella collaborazione con musei e istituzioni pubbliche internazionali, attraverso attività di ricerca e prestiti per esposizioni di rilievo.

Nel gennaio 2013 la galleria ha aperto una sede londinese in Duke Street, nel cuore di St. James's, affermandosi come punto di riferimento per l'arte italiana nel contesto britannico e consolidando la propria presenza nel circuito del collezionismo internazionale.

Nel corso della sua carriera, Cesare Lampronti ha partecipato alle più importanti fiere antiquariali europee: dalla Biennale di Roma a Palazzo Venezia alla Biennale di Firenze a Palazzo Corsini, dalla Biennale des Antiquaires di Parigi alla TEFAF di Maastricht. Membro dell'Associazione Italiana Antiquari — di cui è stato Vicepresidente per quindici anni, fino al 2005 — e del Syndicat National des Antiquaires in Francia, ha sempre concepito l'opera d'arte come vettore culturale capace di attraversare epoche e confini.

Il legame con il Principato di Monaco si è costruito nel tempo attraverso una presenza espositiva costante: le partecipazioni del 2007 all'Hôtel de Paris e del 2008 allo Sporting d'Hiver e la mostra THE MAGICAL LIGHT OF VENISE Les merveilles des vedutistes du XIXème siecle, presentata nel 2017 sotto il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Monaco e del Consolato Onorario di Monaco a Venezia, in collaborazione con la Direction du Tourisme et des Congrès.

Il 25 aprile 2026, con l'inaugurazione della Hartford Fine Art Lampronti Gallery Monaco al 21 di Boulevard Princesse Charlotte, si apre un nuovo capitolo di questo percorso: la naturale sintesi di una carriera internazionale e la volontà di coniugare l'eccellenza dell'arte antica con l'identità cosmopolita del Principato. Un approdo non soltanto geografico, ma culturale — il luogo in cui proseguire una missione avviata oltre un secolo fa.



