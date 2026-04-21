Sarah Sey, la nuova voce della pop alternativa apre il tour di Damso: da rivelazione a protagonista

Sarà Sarah Sey, giovane promessa della scena pop alternativa francofona, ad aprire i concerti del BĒYĀH Tour di Damso. L’appuntamento sulla Costa Azzurra è fissato per sabato 25 aprile 2026, alle ore 20, sul palco del Palais Nikaïa di Nizza.



L’artista, sotto contratto con l’etichetta Trente-Quatre Centimes, accompagnerà il rapper belga per tutte le 36 date della tournée, che ha preso il via lo scorso 2 aprile e toccherà Francia, Belgio, Svizzera e Canada.

Una scelta tutt’altro che casuale: è lo stesso Damso a definirla «un talento puro e sincero», oltre ad aver condiviso con lei l’unico featuring del suo ultimo album BĒYĀH.

Fino a poco tempo fa quasi sconosciuta al grande pubblico, Sarah Sey si è imposta rapidamente sulla scena musicale grazie al brano PaPa Paw, realizzato proprio insieme a Damso.

Il singolo, certificato diamante, ha superato i 60 milioni di ascolti su Spotify e oltre 12 milioni di visualizzazioni su YouTube, trasformando l’artista in una delle rivelazioni più interessanti degli ultimi mesi.



Già nell’estate scorsa, la cantante aveva affiancato Damso sui principali palchi dei festival, dimostrando una presenza scenica sorprendente e una naturalezza che ha conquistato pubblico e critica.



Il tour rappresenta ora un’importante vetrina per far conoscere il suo universo musicale: uno stile essenziale ma raffinato, capace di fondere energia e introspezione. Nei suoi nuovi brani convivono infatti «una gioia intensa e una sottile malinconia», elementi che definiscono una scrittura personale e riconoscibile.



Cantautrice sensibile e al tempo stesso vibrante, Sarah Sey si prepara così a portare una ventata di freschezza nella pop francese contemporanea, confermandosi come uno dei nomi da tenere d’occhio nel panorama musicale europeo.



