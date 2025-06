Monaco celebra la storia: il 6° Rencontre des Sites Historiques Grimaldi illumina Place du Palais

Il fine settimana del 14 e 15 giugno 2025 si preannuncia memorabile nel cuore della Principauté de Monaco: la Fédération des Sites Historiques Grimaldi de Monaco organizza la sesta edizione della Rencontre des Sites Historiques, una manifestazione che unisce cultura, tradizione e scoperta.

Per due giorni, la suggestiva Place du Palais si trasformerà in un vivace villaggio storico, dove il pubblico potrà immergersi nell’artigianato locale, nelle specialità gastronomiche regionali e nelle usanze delle terre legate da secoli alla famiglia Grimaldi. In programma, una serie di animazioni, esposizioni e degustazioni pensate per un pubblico di tutte le età, in un’atmosfera di condivisione e festa.

Il momento clou dell’evento sarà il grande spettacolo son et lumière, previsto per sabato 14 giugno alle ore 22:00. Un viaggio emozionante nella storia della dinastia Grimaldi prenderà vita attraverso luci, suoni e una scenografia incantata che incanterà grandi e piccini. L’accesso è libero, rendendo l’esperienza ancora più inclusiva.

L’evento, che celebra il patrimonio storico e culturale condiviso tra la dinastia Grimaldi e i numerosi siti storici a essa collegati, è sostenuto dalla volontà di promuovere il legame tra territori, memoria e identità.

Per i media interessati a coprire l’evento, è possibile richiedere l’accreditamento stampa scrivendo entro giovedì 12 giugno all’indirizzo avatrican@gouv.mc, indicando nome, cognome, agenzia o canale TV, tipologia (fotografo o video), e i propri contatti. Le riprese al di fuori dell’evento richiedono un’autorizzazione specifica tramite il portale ufficiale del governo monegasco.

Per maggiori informazioni sull’evento e per consultare il programma completo: www.sitesgrimaldimonaco.fr - Un appuntamento imperdibile che unisce memoria, arte e comunità sotto il segno dell’eccellenza monegasca.