Sandrot, l’arte performativa che incanta: da Marsiglia ai grandi musei europei (Foto)

Sandra Guilbot, conosciuta nel panorama artistico internazionale con il nome di “Sandrot”, è una performer e pittrice francese nata a Marsiglia nel 1989. Riconosciuta per il suo stile unico, intenso ed estremamente espressivo, Sandrot conquista il pubblico con opere vibranti e ricche di energia, profondamente ispirate al mondo naturale.

La sua pratica artistica si distingue per un approccio istintivo: ogni opera nasce interamente a mano libera e prende forma davanti agli spettatori, trasformando il processo creativo in una vera e propria performance dal vivo. Un dialogo diretto con il pubblico che rende ogni creazione irripetibile.

Aquarium de Paris 2022

Nel corso della sua carriera, Sandrot ha collaborato con alcune delle più importanti associazioni impegnate nella tutela dell’ambiente, realizzando opere monumentali per città e istituzioni museali. Le sue creazioni, spesso di dimensioni imponenti, superano i 300 metri quadrati e vengono eseguite esclusivamente con pennelli, utilizzando strumenti come aste e manici di scopa per raggiungere grandi superfici.

Nel 2024, le sue opere sono state esposte in prestigiosi spazi espositivi, tra cui il Museo Parcelle 473 situato in Place du Général de Gaulle a Lille, il Museo Paléo-galerie di Salignac e il Museo di Storia Naturale di Marsiglia. Le sue mostre hanno registrato un forte interesse da parte del pubblico: in particolare, l’esposizione “Océans” al Museo di Storia Naturale di Marsiglia ha attirato oltre 148.000 visitatori.

Sandrot vanta inoltre un ampio percorso espositivo che include collaborazioni con istituzioni di rilievo come il Muséum di Marsiglia, il Museo Parcelle 473 di Montpellier, il Museo François Pompon, il Priorato di Salaise-sur-Sanne, il Castello del Barroux nel Vaucluse, il Museo Paléogalerie, l’Aquarium de Paris e il Zénith di Montpellier.

Parallelamente alla produzione pittorica, l’artista realizza performance artistiche dal vivo in contesti di grande prestigio. Tra le sedi che hanno ospitato le sue esibizioni figurano il Zénith di Montpellier, il Carreau du Temple di Parigi, il Museo Parcelle 473, il Congresso Mondiale della Natura a Marsiglia, l’Aquarium de Paris, il Municipio di Lille, l’Opéra di Lille, la Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani a Nizza e il Museo Nazionale del Rinascimento.

Le Grau du Roi 2024

Anche nell’ambito dell’arte urbana, Sandrot ha lasciato un segno significativo, realizzando opere murali per importanti realtà come l’Aquarium de Paris, la Réserve Africaine de Sigean, il Parco Naturale Regionale dell’Haut-Languedoc e le città di Tolosa, Marsiglia e La Rochelle.

Place Général de Gaulle, Lille 2024

Con una poetica visiva che unisce istinto, tecnica e impegno ambientale, Sandrot continua a ridefinire i confini dell’arte performativa contemporanea, coinvolgendo il pubblico in esperienze immersive e fortemente emotive.

Le Grau du Roi 2024

Manoir de Parentignat 2024

Port de Nice 2025

Parking Indigo, Euralille, Lille 2025

Saint-Raphaël 2025

Manoir de Parentignat 2024

- EXPOSITION OCÉANS - 148 000 Visiteurs - Musée d’Histoire Naturelle de Marseille 2025

La Rochelle 2021

Réserve Africaine de Sigean 2024

Per ulteriori informazioni: www.sandrot.com