Vertice Francia-Italia in Costa Azzurra: Macron incontra Meloni ad Antibes

Sarà Antibes, nel cuore della Costa Azzurra, a ospitare il prossimo 25 giugno il primo vertice bilaterale tra il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dall’insediamento di quest’ultima nel 2022.

L’annuncio è arrivato dall’Eliseo, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’incontro per il rilancio della cooperazione tra Parigi e Roma.



L’appuntamento rappresenta un passaggio chiave nelle relazioni franco-italiane e si inserisce nel quadro del Trattato del Quirinale, entrato in vigore nel 2023, che punta a rafforzare in modo strutturale il dialogo tra i due Paesi in ambiti cruciali come difesa, economia, industria, cultura e cooperazione transfrontaliera.





Un vertice per rafforzare la cooperazione strategica

Al centro del summit ci saranno dossier fondamentali per l’Europa e per l’asse franco-italiano: difesa, spazio, energia e infrastrutture.

L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare le sinergie industriali e politiche in settori ritenuti strategici, in un contesto internazionale sempre più complesso.



Il vertice coinvolgerà anche nove ministri per parte e sarà affiancato da un forum economico franco-italiano organizzato nella vicina Le Cannet.

In programma anche una visita istituzionale presso la sede di Thales Alenia Space a Cannes, simbolo della cooperazione industriale tra i due Paesi nel settore aerospaziale.



Dal rinvio alla scelta di Antibes

Inizialmente previsto a Tolosa lo scorso aprile, l’incontro era stato rinviato per ragioni di agenda, anche alla luce di un calendario internazionale particolarmente intenso, segnato tra l’altro dal G7 di Evian. Antibes è stata scelta successivamente come sede definitiva, dopo che si era ipotizzata anche Cannes.



Tra tensioni e convergenze

Il vertice arriva dopo una fase non sempre lineare nei rapporti tra i due leader. Le differenze politiche, tra il profilo europeista e progressista di Macron e la linea nazional-conservatrice di Meloni, hanno più volte generato attriti.

Tuttavia, negli ultimi mesi entrambi hanno lavorato per ricucire il dialogo, come dimostrato dall’incontro bilaterale di Roma nel giugno 2025.



In quell’occasione, i due leader avevano ribadito un impegno comune per un’Europa più sovrana e competitiva, individuando punti di convergenza su diversi temi dell’agenda europea.



Il summit di Antibes si candida dunque a segnare una nuova fase nei rapporti tra Francia e Italia, con l’ambizione di rafforzare un asse strategico fondamentale per gli equilibri europei.



