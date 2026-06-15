Monaco: la Commissione Consultiva dei Giovani presenta proposte su orientamento, sport e partecipazione studentesca (Foto)

Si è svolta l’11 giugno 2026, presso il Lycée Rainier III, l’ottava sessione della Commissione Consultiva dei Giovani (CCJ), riunita sotto la presidenza di Lionel Beffre, Consigliere di Governo-Ministro dell’Interno. L’incontro ha rappresentato l’occasione per presentare i risultati dei lavori condotti dai membri della Commissione all’interno delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro attivi dal novembre 2025.

La Commissione Consultiva dei Giovani, organismo di dialogo tra i giovani e le autorità pubbliche, prosegue la propria missione di riflessione e proposta sui temi che riguardano direttamente la gioventù del Principato.

Nel corso della sessione sono state formulate diverse raccomandazioni riguardanti l’orientamento scolastico e professionale, la valorizzazione dell’impegno associativo, il funzionamento della rappresentanza degli studenti, l’accesso alle attività sportive e lo sviluppo di strumenti destinati a migliorare l’informazione dei giovani sulle opportunità a loro dedicate.

I lavori dedicati all’orientamento hanno evidenziato la necessità di rafforzare l’accompagnamento degli studenti lungo tutto il percorso scolastico, attraverso l’introduzione di momenti specificamente dedicati all’orientamento e lo sviluppo di testimonianze e scambi tra pari. Proposte che si inseriscono nelle linee di indirizzo attualmente promosse dalla Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport.

I membri della Commissione hanno inoltre discusso alcune tematiche di attualità che interessano i giovani, tra cui l’accesso ai social network e l’eventuale divieto del loro utilizzo per i minori di 15 anni.

Tra gli assi di lavoro individuati figurano il rafforzamento della partecipazione degli studenti alla vita scolastica, la promozione dell’impegno civico e associativo, il miglioramento dell’accesso allo sport praticato a livello ricreativo e alle opportunità rivolte ai giovani, oltre alla revisione delle modalità di funzionamento delle sottocommissioni.

Al termine dell’ottava sessione, il Governo del Principato ha espresso apprezzamento per la qualità delle riflessioni sviluppate e per il costante impegno dei giovani membri della Commissione. Le proposte presentate contribuiranno ad alimentare le politiche pubbliche dedicate alla gioventù monegasca e a rafforzare il ruolo dei giovani nella vita del Principato.

Creata per consentire ai giovani di partecipare attivamente alla riflessione sulle questioni che li riguardano, la Commissione Consultiva dei Giovani rappresenta oggi uno spazio privilegiato di dialogo, espressione e cittadinanza al servizio del futuro di Monaco.