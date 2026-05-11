Il Garden Club de Monaco premia i vincitori del 57° Concours International de Bouquets dedicato al tema “Celeste”

Il Garden Club de Monaco ha annunciato il palmarès ufficiale del 57° Concours International de Bouquets, manifestazione dedicata all’arte floreale internazionale che quest’anno si è sviluppata attorno al tema generale “Celeste”. Il concorso ha riunito partecipanti provenienti da Monaco, Francia e Italia, suddivisi in diverse categorie ispirate ai fenomeni e agli scenari del cielo.

Nella categoria 1 “L’Orage”, dedicata alle composizioni di grande dimensione, l’Insigne d’Or è stato assegnato a Frédérique de Chambure del Garden Club de Monaco e a Maryse Gras di MG Fleurs & Création, Francia. L’Insigne d’Argent è andato a Nathalie Roussel e Dominique Roussel di Parfums & Couleurs, Francia, mentre una menzione speciale è stata attribuita a Claudia Sigismondi e Manco Consuelo di Ragazze du Descu, Italia.

Per la categoria 2 “Luminescence Lunaire”, composizione libera su piedistallo, Fabienne Obry di Emotions Florales Bordeaux ha ricevuto l’Insigne d’Or. L’Insigne di bronzo è stato conferito a Sophie Guerrero di Floral Attitude, Francia, mentre Margherita Conrad-Galbo dell’Associazione Peglifora, Italia, ha ottenuto una menzione.

Nella categoria 3 “Une Eclipse”, Francesca Barinci di SIAF Livorno ha conquistato l’Insigne d’Or. Mara Ballotta del Garden Club de Camilla Malvasia Bologna ha ricevuto l’Insigne d’Argent, mentre Mirella Scianda di IIDFA-EDFA Sanremo si è aggiudicata l’Insigne di bronzo.

La categoria 4 “Dîner sous les étoiles”, dedicata alla decorazione della tavola, ha visto Federico Silvestri di Alassio ottenere l’Insigne d’Or. Liliane Rouach del Garden Club de Monaco ha ricevuto l’Insigne d’Argent, mentre Marina Ausonio di IIDFA-EDFA Sanremo ha ottenuto una menzione.

Per la categoria 5 “Lune Rousse sur la Mer”, l’Insigne d’Or è stato assegnato a Geneviève Antona del Garden Club de Monaco. Michelle Villaret di Parfums & Couleurs, Francia, ha ricevuto l’Insigne d’Argent, Robert Calvini di IIDFA-EDFA Sanremo l’Insigne di bronzo e Daniella Pallavicini di Ragazze du Descu, Italia, una menzione.

Nella categoria 6 “Les Aurores Boréales”, Giuseppina Granero, Italia, ha ottenuto l’Insigne d’Or. Marisa Rinaldi di SIAF Bologna ha ricevuto l’Insigne d’Argent, Chantal Peyroche di Feyzin, Francia, l’Insigne di bronzo e Martine Canale dell’Atelier Floral de Mougins, Francia, una menzione.

Grande partecipazione anche per le categorie giovani dedicate al tema “Le Soleil”. Nella fascia 6-9 anni, Sacha Blasco ha ricevuto l’Insigne d’Or, Carla Tavernier l’Insigne d’Argent e Alice Pliner l’Insigne di bronzo. Nella categoria 10-14 anni, Charlène Barois ha conquistato l’Insigne d’Or, Sky Janssens l’Insigne d’Argent, Rose Deluga l’Insigne di bronzo e Sophie Pliner una menzione.

Sono stati inoltre assegnati numerosi premi speciali. Il Prix de l’Originalité dans l’Interprétation, consegnato dal Ministro di Stato Christophe Mirmand, è stato attribuito a Cinzia Ceria, Italia. Il Prix de l’Élégance dans la Composition, consegnato da Corinne Bertani, vicepresidente della Commissione Finanze ed Economia Nazionale, è andato a Mara Ballotta del Garden Club Camilla di Bologna.

Il Prix Charme, consegnato da Karyn Ardisson Salopek, assessore alla Cultura del Comune di Monaco, è stato assegnato a Gloria Lehner di Monaco. Il Prix de la Meilleure Décoration Florale, consegnato da Paola Scoccimaro, presidente di IIDFA-EDFA Sanremo, è stato attribuito a Tina e Alberto Cerruti dell’EDFA di Genova.

Il Prix de l’Harmonie des Couleurs, consegnato dal Ministro dell’Equipaggiamento, dell’Ambiente e dell’Urbanistica Céline Caron-Dagioni, è stato conferito a Monika Siegwart di Emotions Florales Bordeaux. Il Prix de l’Originalité dans le Choix des Matériaux, consegnato da Françoise Gamerdinger, direttore degli Affari Culturali, è andato a Robert Calvini di IIDFA-EDFA Sanremo.

Il Prix de l’Humour, consegnato da Stéphane Valeri, Presidente Delegato della Société des Bains de Mer, è stato assegnato al giovane partecipante Sacha Blasco di Monaco.

Il Grand Prix Général – Prix Princesse Grace de Monaco, offerto dal Garden Club de Monaco e consegnato da Sua Altezza Reale la Principessa di Hannover, è stato attribuito a Fabienne Obry di Emotions Florales Bordeaux.

Nel contesto della manifestazione si è svolta anche la seconda edizione di “Monaco en fleurs: Concours de vitrines”, concorso dedicato alle vetrine floreali. Il primo premio è stato assegnato alla boutique House of Denim, rappresentata da Nadine Lauro. Il secondo premio è andato alla boutique Monaco Elegance, rappresentata da Marie-Claire Ghisi, mentre il terzo premio è stato attribuito alla boutique Eleven Monte-Carlo, rappresentata da Benedeta Bizzini. Il Prix Spécial du Jury è stato assegnato a Joe Aoun Design, rappresentato da Joseph Haoun.

Il Garden Club de Monaco ha infine dato appuntamento al pubblico e ai partecipanti al 2027 per la 58ª edizione del Concours International de Bouquets.