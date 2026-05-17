“Gabriel | Cocteau, linee in eredità”: a Mentone la mostra-omaggio a Cocteau del giovane artista Gabriel

Protagonista dell’esposizione è Gabriel, un giovane artista di quattordici anni residente a Sospel, con disturbo dello spettro autistico. Le sue opere – caratterizzate da linee forti, gesti liberi ed espressione spontanea – instaurano un sottile dialogo con l’eredità artistica di Jean Cocteau, visibile nei tratti, nei volti e nelle composizioni.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Handiway in collaborazione con la Fred & Great Art Gallery, e rientra in un progetto più ampio che mira a rendere l’arte accessibile a tutti. La mostra è totalmente accessibile in carrozzina.

Orari di apertura (dal 15 maggio al 2 giugno 2026):

da martedì a sabato, 10:00 – 12:30 e 14:00 – 18:00.

Chiuso lunedì e domenica.

Per informazioni: 06 58 44 47