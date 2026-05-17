L’Espace de l’Art Concret di Mouans-Sartoux presenta gli stage artistici estivi 2026

Espace de l’Art Concret di Mouans-Sartoux si trasforma in un grande spazio dedicato alla creatività con un articolato programma di stage artistici, laboratori e attività culturali rivolti a bambini, adolescenti e famiglie. Pittura, video, stampa, tessitura, tecniche miste e disegno saranno al centro di esperienze creative che uniscono sperimentazione artistica, immaginazione e scoperta.

Dal 6 al 10 luglio sarà protagonista l’atelier di pittura “Expression et regard en famille”, un’esperienza aperta a bambini dai 4 anni, adolescenti e adulti, pensata per condividere un momento creativo in un vero atelier di pittura. Nello stesso periodo si terrà anche il laboratorio video “Images & récits”, realizzato con l’artista Louise Chatelain, dedicato alla scrittura, al racconto personale e alla creazione collettiva attraverso il linguaggio video.

Dal 13 al 17 luglio spazio all’atelier di stampa “L’art de l’empreinte”, dedicato all’imprimeria artigianale, alla realizzazione di timbri e alla scoperta della linoleografia e delle tecniche di incisione.

La settimana dal 20 al 24 luglio sarà dedicata al tessile con “La fabrique à tisser”, laboratorio di tessitura e ricamo per bambini e ragazzi, e all’incontro con l’artista Tatjana Sonjov attraverso “Pigments naturels, pigments modernes, dialogues autour du végétal”, atelier incentrato sui pigmenti naturali, le impronte vegetali e le sperimentazioni cromatiche su tessuto.

Dal 27 al 31 luglio il programma proseguirà con il laboratorio di tecnica mista “Espace de création libre !”, dedicato alla combinazione di materiali, texture e linguaggi artistici differenti. Parallelamente, l’artista Laure Barontoni guiderà il laboratorio di disegno “Du dessin et bien plus !”, un percorso di esplorazione dello spazio, delle forme e dell’osservazione attraverso il disegno contemporaneo.

Tutti gli stage si svolgono su più giornate e sono accessibili a partire dai 4 anni, con alcune attività dedicate agli over 6 o over 8. Per i bambini più piccoli potranno essere attivati gruppi specifici guidati da una mediatrice.

Accanto ai laboratori estivi, l’eac. propone anche una serie di attività dedicate alle famiglie e ai più piccoli. Tornano le “Baby visite”, appuntamenti sensoriali per bambini da 6 a 36 mesi previsti il 7 giugno, 12 luglio e 9 agosto, e gli incontri “Contes et magie”, letture multisensoriali dedicate ai bambini dai 2 ai 5 anni in programma il 5 luglio e il 22 agosto.

Il 20 giugno si terrà inoltre la “Fête des enfants à l’eac.”, un pomeriggio gratuito con atelier creativi, visite alle esposizioni e attività ludiche dedicate a bambini, adolescenti e famiglie.

Prosegue anche il ciclo “Les Mercredis créatifs”, con laboratori ispirati alle mostre temporanee del centro d’arte: dalla creazione di aquiloni ai collage, dai dadi creativi allo stop-motion, fino alla realizzazione di collane immaginarie e composizioni sensoriali per i più piccoli.

Tra gli appuntamenti speciali figura infine “Partir en Livre”, in programma il 10 luglio, laboratorio gratuito dedicato alla creazione di libri pop-up per bambini dai 5 ai 10 anni.

Le iscrizioni agli stage artistici sono obbligatorie al numero 04 93 75 06 78 oppure scrivendo a briand@espacedelartconcret.fr.

Le tariffe variano in base al reddito, da 30 a 90 euro per la mezza giornata e da 60 a 180 euro per la giornata completa.

Per tutte le attività è richiesta la prenotazione ai recapiti dedicati dell’eac. – Espace de l’Art Concret: https://www.espacedelartconcret.fr/fr/evenement/stages-artistiques.