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Eventi | 17 maggio 2026, 13:10

“La montagne en folie !” al Musée départemental des Merveilles di Tende: Gilles Bougère, spettacolo di racconti dedicato agli animali della montagna

Un appuntamento gratuito per tutte le età, in collaborazione con la Fête du Livre di Breil-sur-Roya

Gilles Bougère ©CD06

Gilles Bougère ©CD06

Domenica 24 maggio, dalle ore 15:00 alle 16:00, il Musée départemental des Merveilles di Tende ospiterà lo spettacolo di racconti “La montagne en folie !”, un appuntamento dedicato al mondo animale delle montagne.

L’evento sarà animato da Gilles Bougère, “conteur de nature”, narratore specializzato nei racconti legati alla natura. L’iniziativa è organizzata in risonanza con la Fête du Livre di Breil-sur-Roya.

Durante lo spettacolo, Gilles Bougère accompagnerà il pubblico alla scoperta degli animali che popolano le montagne: creature che volano nei cieli, corrono nei boschi, nidificano sugli alberi o si lanciano dalle pareti rocciose.

La partecipazione è gratuita, con disponibilità limitata a 60 posti. La prenotazione è consigliata contattando il numero 04 89 04 57 00. La durata prevista dell’evento è di un’ora.

Redazione

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