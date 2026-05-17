Mentone, “Vide grenier - Felix Felis” al Parking Rondelli: mercatino solidale a sostegno degli animali abbandonati

Mentone si prepara per una nuova edizione del grande mercatino dell'usato organizzato dall'associazione Felix Felis. L'evento, a ingresso gratuito, si terrà oggi, domenica 17 maggio e avrà l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno degli animali abbandonati.

La manifestazione commerciale denominata “Vide grenier - Felix Felis” si svolgerà presso l'area dello Stade Rondelli, nella zona di Garavan a Mentone (Parking Rondelli), con orario continuato dalle 09:00 alle 18:00.

La giornata, dedicata al riuso, al collezionismo e alla solidarietà. L’associazione Felix Felis, attiva dal 1986 a Mentone nella protezione, sterilizzazione e adozione di gatti e cani senza dimora, invita la cittadinanza a partecipare numerosa per sostenere concretamente la causa degli animali abbandonati.

Il mercatino sarà aperto gratuitamente ai visitatori. Saranno presenti stand con oggetti usati, articoli da collezione, libri, abbigliamento, accessori, piccoli mobili, giocattoli e numerosi altri prodotti di seconda mano.

L'evento rappresenta un'occasione per trascorrere una giornata all'insegna dell'acquisto responsabile e del sostegno alla tutela degli animali.



