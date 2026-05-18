“Arigato! Mission Japon” a Cap-d’Ail: avventura e comicità per tutti

Mercoledì 27 maggio alle ore 14:30 la città di Cap-d'Ail ospiterà “Arigato! Mission Japon”, spettacolo di teatro d’avventura proposto dalla Compagnie Jankenpon e pensato per il pubblico dai 3 anni in su, ma adatto anche agli adulti.

Lo spettacolo, della durata di 50 minuti, vedrà sul palco Kevin Mostefa-Sbaa e Aurélia Marcel in una produzione che unisce comicità, viaggio e racconto fantastico.

Un’epica avventura ambientata nel Giappone del 1868 conduce gli spettatori sulle tracce di Elisabeth e Stanley, due inseparabili esploratori che viaggiano in mongolfiera attraverso il mondo. Dopo essere stati separati da una tempesta nel cuore del Giappone, i due protagonisti dovranno affrontare numerosi pericoli per portare a termine una missione considerata fondamentale: consegnare un messaggio decisivo che potrebbe influenzare il futuro del Paese.

Per quanto riguarda i biglietti, la tariffa online sul sito del Comune di Cap-d’Ail è fissata a 15 euro per il pubblico generale. I biglietti acquistati sul posto, disponibili esclusivamente con pagamento tramite carta bancaria e salvo disponibilità, prevedono un costo di 20 euro per la tariffa intera e 15 euro per la tariffa ridotta riservata agli under 18 e agli over 65. Per il pubblico giovane è previsto un prezzo unico di 8 euro.

Durante la serata sarà inoltre disponibile un punto ristoro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 06 75 28 20 84 oppure scrivere all’indirizzo lesfunambules@cap-dail.fr.