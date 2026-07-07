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Altre notizie | 07 luglio 2026, 14:56

Trovata morta in Ucraina la donna ricercata per il caso del pacco esplosivo a Monaco

Anastasiia Berezovska, sospettata di aver depositato il pacco esplosivo che ha colpito la famiglia dell'oligarca Vadim Ermolaev, è stata trovata senza vita.

Trovata morta in Ucraina la donna ricercata per il caso del pacco esplosivo a Monaco

La polizia ucraina ha annunciato il ritrovamento del corpo di Anastasiia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata con mandato d'arresto internazionale perché sospettata di aver depositato il pacco esplosivo esploso a Monaco il 29 giugno, che aveva preso di mira l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la sua famiglia.

Secondo il comunicato delle autorità ucraine, la donna è stata trovata morta con ferite d'arma da fuoco alla testa. Nell'ambito dell'indagine sono state arrestate due persone sospettate del suo omicidio: un ex appartenente alle forze dell'ordine e un attuale dipendente della Direzione principale dell'intelligence (GUR) del Ministero della Difesa ucraino.

La polizia ucraina ha precisato che le indagini sono ancora in corso e che tutte le informazioni raccolte sono state trasmesse alle autorità del Principato di Monaco.

Redazione

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