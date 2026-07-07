Monapass introduce Apple Pay e Google Pay: pagamenti più rapidi per trasporti, cultura e servizi nel Principato di Monaco

La Direzione dei Servizi Digitali (DSN) del Principato di Monaco ha annunciato l'integrazione di Apple Pay e Google Pay all'interno dell'applicazione Monapass. I nuovi sistemi di pagamento consentono agli utenti di acquistare titoli e servizi in modo più rapido e semplice.

Lanciata nel 2021, Monapass è diventata nel corso di cinque anni un'applicazione di riferimento per l'accesso a numerosi servizi nel Principato. Nata inizialmente per la mobilità, oggi permette di acquistare titoli di viaggio della Compagnie des Autobus de Monaco e di MonaBike, ticket per il parcheggio a tempo, oltre a biglietti per siti culturali, eventi e attività ricreative, tra cui ingressi al cinema e alla mostra estiva del Grimaldi Forum Monaco.

L'introduzione di Apple Pay e Google Pay rientra nella strategia della Direzione dei Servizi Digitali volta a semplificare l'esperienza degli utenti e a rendere i servizi pubblici sempre più accessibili, fluidi e in linea con le esigenze della vita quotidiana. L'integrazione dei due sistemi rappresenta un ulteriore passo nel costante sviluppo dell'applicazione Monapass.

Disponibile in francese e in inglese per dispositivi iPhone e Android, l'app registra ogni giorno oltre 1.450 utenti unici e circa 2.700 utilizzi di titoli.

Fin dal suo lancio, Monapass ha continuato ad arricchirsi con nuove funzionalità, tra cui le informazioni sul trasporto pubblico in tempo reale, le notifiche, nuovi servizi dedicati alla cultura e al turismo, oltre a offerte legate allo sport e ai principali eventi ospitati nel Principato.

Gli utenti che desiderano ricevere assistenza per utilizzare i nuovi metodi di pagamento possono contattare la Hotline Monapass al numero +377 98 98 99 29 oppure rivolgersi ai consulenti della Maison du Numérique, che offrono gratuitamente supporto per l'utilizzo dei servizi digitali e delle procedure online. Attualmente il servizio di assistenza è disponibile presso il punto vendita Monaco Telecom di Fontvieille, senza necessità di appuntamento.

Per maggiori informazioni:

https://monapass.mc/